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新竹縣打造失智症照護中心 提供失智長者日照、夜宿

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科上任以來，即相當重視失智症防治及照顧工作，積極布建相關資源，打造失智友善環境。圖／縣府提供
縣長楊文科上任以來，即相當重視失智症防治及照顧工作，積極布建相關資源，打造失智友善環境。圖／縣府提供

2019年國際失智症協會（ADI）發布全球失智症報告，估計全球有超過5千萬名失智者，推估平均每3秒，便增加1位失智症者；而在新竹縣因老年人口多，目前患有失智症人口已經超過6000人，因此縣府為了提供更完善的照護醫療，擇定多所醫院成立共同照護中心，也在11鄉鎮市布建失智照護據點，希望提供失智症長者有尊嚴及照顧服務個別化的環境。

縣府表示，在現今失智症者劇增的時代，除強調如何提升失智防治照護、改善醫療保健外，社區生活品質的改善亦是全球關注的失智議題，目前已經委託天主教仁慈醫院、臺北榮民總醫院新竹分院、台大醫院竹東分院成立失智症共同照護中心，另外在竹北、新豐、湖口、橫山、芎林、新埔、竹東及關西也有成立失智據點。

社會處長李國祿表示，縣府針對失智症防治及照顧工作相當重視，積極布建相關資源，同時為了提供更完備的服務，新竹縣政府也以結合公益彩券回饋金的方式，補助縣內36所居家式、社區式及綜合式長照機構，提供失智症者、失智長輩居家服務、日間照顧服務及臨時夜宿服務。

社會處老人福利科則說，去年10月就在芎林鄉設立失智症團體家屋，家屋的空間規畫有別於一般照護機構，而是以普通民宅進行利用，讓長者來到家屋並不會有感覺身處在外的感覺，反而還能與照服員像家人一樣生活，並從日常中訓練失智症長者生活管理，延緩長者退化的速度。

失智症 新竹 老年人口 失智

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