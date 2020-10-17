桃竹苗停灌補助今申請 水利署：下周公告雜糧作物補償

面臨56年來無颱風侵台，北部水情拉緊報，行政院農委會宣布桃竹苗地區1.9萬公頃停灌，因正值水稻抽穗的關鍵期，農民無奈稱「只能期盼老天爺下雨」，農田水利署長蔡昇甫今赴桃園管理處大園工作站視察停灌補償作業，他強調補償是給實際工作者，預計下周公告雜糧等其他作物補償標準。

張姓農民一早就赴大園工作站，他說自己耕種12公頃的水稻、地瓜，現正值二期稻作的初穗期，這20天內正需要用水灌溉，以保持土讓濕潤才能結穗，大約再過20天的孕穗期就能收成，除了申請補助，剩下的就只能祈求老天爺。

不過張也擔心，桃園大園因航空城徵收，前地主早年交代代耕，近期土地買賣頻繁，怕新地主分散國內、海外，若僅有口頭約怕大部分人申請不到，擔心拿到補助非想像中容易。

蔡昇甫表示，今年7月起和經濟部水利署聯繫，8月實施精確配水，9月分區輪灌溉並啟用備用水井，但這樣的水量仍無法完全供應所有稻作，在以民生用水明年5月底供應無虞情況下，才做1.9萬公頃稻作區域停灌決定。

蔡指出，面對56年來最大乾旱，昨天公告桃竹苗1.9萬公頃灌區停灌，今起展開停灌補償作業，請稻農今日起至10月26日止，攜帶身分證、戶口名簿，存摺影本及實際耕作證明文件，等到每個工作站申請停灌補償，確認資料後會把現金匯到農民戶。

蔡說，這次停灌補償是給實際工作者，包括政府登記的小地主、大專業農一定沒問題，以及租用國公有地者有合約書、契約書及耕作協議書為證，再來若是口頭約者，只要能提出口頭約定切結書，只要自己切結就不需地主簽名，以此證明實際耕作者，都能申請補償。

蔡也說，停灌是非常不得已的措施，加上後續水稻抽穗期用水量大，因此給予農民每公頃14萬元補償，希望讓農民生計安定；至於農民如自行找水源繼續耕作，蔡表示農委會完全尊重，但也呼籲盡量處理植株以利來年耕作。

有媒體問到桃園地區埤塘多為何不開放使用？蔡解釋，除了節約概念也考量若埤塘剩下的水只夠灌溉3天用量，最後仍撐不到收割，一方面沒補償、又無收成水也用完，恐會導致雙輸。