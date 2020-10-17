快訊

剋王后的冤罪？泰國學運被陷害的「奶茶聯盟」台灣之友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹雙鐵單身聯誼出發 鐵路鐵馬遊后里

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府青年事務中心舉辦單身聯誼活動，吸引200人參加，上午在竹北火車站集合要前往台中后里玩整天。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府青年事務中心舉辦單身聯誼活動，吸引200人參加，上午在竹北火車站集合要前往台中后里玩整天。記者巫鴻瑋／攝影

新竹青年事務中心為了促進年輕人早日成家，特別為青年舉辦單身聯誼活動，從8月報名開跑後，男女各100名名額迅速就被搶報一空，今天上午從竹北火車站集合出發，要前往后里騎鐵馬培養感情，縣長楊文科也到場祝福大家，有愛要大聲說、不要吝嗇展現自信。

雙鐵單身聯誼活動是從新竹竹北搭乘專列前往台中后里，並在后豐鐵馬道進行一整天的聯誼行程，上午男女各100名報名者陸續報到，雖然大家都是第一次見面，難免有些生疏害羞，但主辦單位則希望來參加的男女青年，能好好利用這次機會，多與同行者交流，說不定就能迸出火花。

縣長楊文科也說，「已經連續2年舉辦單身聯誼的活動，非常謝謝縣民熱烈報名參加，這活動的目的地是台中的后里，，新竹縣政府致力於將本縣打造成為一處安居樂業的健康幸福城市。」、「男人要有膽識，女人要撫媚，要鼓勵在場所有青年朋友，有愛要大聲表現出來，有自信也要展露出來。」

來參加活動的33歲王先生受訪表示，因為在竹科上班，平時很少有機會接觸異性，碰巧看見新聞有報導聯誼活動的消息，一整天的行程報名費更只要500元，有烤肉吃又有得玩，正好也想趁這個機會認識新的異性朋友，希望能儘早脫離「母胎單身」的窘境。

青年事務中心主任田永元則表示，新竹縣擁有許多優秀傑出的青年，但卻遲遲沒有伴侶，很大的原因是工作忙碌與交友圈太小，希望藉由這樣的聯誼活動，讓新竹縣的青年朋友「開心認識新朋友」，放鬆心情和大家玩在一起。

新竹縣府青年事務中心舉辦單身聯誼活動，吸引200人參加，上午在竹北火車站集合要前往台中后里玩整天。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府青年事務中心舉辦單身聯誼活動，吸引200人參加，上午在竹北火車站集合要前往台中后里玩整天。記者巫鴻瑋／攝影

單身聯誼活動 青年 新竹

延伸閱讀

竹縣打造首座綜合社會福利館 預計2022年啟用

父子同台「飢餓遊戲」孫鵬脫口嗆兒「他是領養的」

P聯盟／新竹攻城獅攜手中醫大 為球員健康把關

竹縣十大交通建設 論壇向專業取經

相關新聞

新竹雙鐵單身聯誼出發 鐵路鐵馬遊后里

新竹縣青年事務中心為了促進年輕人早日成家，特別為青年舉辦單身聯誼活動，從8月報名開跑後，男女各100名名額迅速就被搶報一...

苗栗竹南淨灘 千人環保尖兵展開大作戰

苗栗縣竹南鎮公所今天清晨6點在龍鳳漁港辦理秋季擴大淨灘，全鎮26個社區環保義工團體組成900多人的淨灘環保尖兵，在竹南鎮...

苗議員當選無效 連2屆落選三遞補

苗栗縣第1選區縣議員許津溶因樁腳涉嫌賄選，9月底2審判決當選無效確定，中央選舉委員會昨天公告將由本屆「落選三」的資深前縣...

村里長大小聲／爭取北橫國家風景區 里長建言

桃園市政府爭取設置北橫國家風景區，範圍涵蓋大溪、復興區和新北、宜蘭，希望2023年完成設置，區內里長紛提建言，盼帶動地方...

桃捷施工 介壽路交通陷黑暗期

捷運綠線GC02標地下段工程衝擊八德區介壽路交通，已形成多處交通瓶頸，配合G04站站體施工，介壽路2段166號前至建國路...

竹市首家合法民宿 坐落舊城區

新竹市歷史街區第1家取得證照的民宿「或者風旅」今天開始營業，位於舊城區核心，負責人是或者書店董事長陳添順，民宿設立閱讀區...

防濫用笑氣 桃園率先擬自治條例

桃園市今年1至7月查獲非法使用笑氣455件，是去年整年查獲件數3.4倍，吸食笑氣者平均年齡25歲。桃園市政府率全台之先擬...

桃市議員質疑土資場申設放水？建管處：保障合法

桃園市營建剩餘土石方管理自治條例規範土資場等土石方收容處理場所，周邊150公尺不得有5戶住家，市議員朱珍瑤掌握到空照圖套...

超前部署納管笑氣 桃園自治條例草案月底預告

桃園市今年1至7月查獲非法使用笑氣455件，是去年整年查獲件數3.4倍，吸食笑氣者平均年齡25歲。桃園市政府超前部署列管...

二期稻停灌隔條水溝沒補償？農田水利署放寬認定

農委會今天宣布桃竹苗公告停灌區水稻每公頃補償14萬元，桃園農友雖不滿停灌措施倉促，但對補償金額還算滿意，不過不少農友反映...

影／「 落選三」胡忠勇今獲公告遞補議員 將完成七連霸

苗栗縣第一選區縣議員許津溶因樁腳涉賄9月底二審判決當選無效，中選會今天公告將由本屆「落選三」的資深前議員胡忠勇遞補，上屆...

二期稻停灌每公頃補助14萬 桃園管理處2萬名農民可補償

農委會主委陳吉仲今天宣布，桃竹苗地區二期稻停灌，每公頃可領補助14萬元，明天起至26日受理申請。農田水利署桃園管理處預估...

熱門新聞

血汗保全！月工作252小時實領1萬9 嘆比外籍移工還少

南鐵最後爭議戶爆流血衝突 交通部宣布停工

退休警察「遛烏龜」獨特街景 嘉縣前農業處長撞見驚喜

36年老店基隆林家豬腳將熄燈 巷內美食饕客不捨

抗議南鐵東移！聲援者衝交通部 爆流血衝突12人遭壓制

影／南鐵拆遷聲援學生與工人爆口角 慘遭丟磚頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。