新竹雙鐵單身聯誼出發 鐵路鐵馬遊后里

新竹縣青年事務中心為了促進年輕人早日成家，特別為青年舉辦單身聯誼活動，從8月報名開跑後，男女各100名名額迅速就被搶報一空，今天上午從竹北火車站集合出發，要前往后里騎鐵馬培養感情，縣長楊文科也到場祝福大家，有愛要大聲說、不要吝嗇展現自信。

雙鐵單身聯誼活動是從新竹竹北搭乘專列前往台中后里，並在后豐鐵馬道進行一整天的聯誼行程，上午男女各100名報名者陸續報到，雖然大家都是第一次見面，難免有些生疏害羞，但主辦單位則希望來參加的男女青年，能好好利用這次機會，多與同行者交流，說不定就能迸出火花。

縣長楊文科也說，「已經連續2年舉辦單身聯誼的活動，非常謝謝縣民熱烈報名參加，這活動的目的地是台中的后里，，新竹縣政府致力於將本縣打造成為一處安居樂業的健康幸福城市。」、「男人要有膽識，女人要撫媚，要鼓勵在場所有青年朋友，有愛要大聲表現出來，有自信也要展露出來。」

來參加活動的33歲王先生受訪表示，因為在竹科上班，平時很少有機會接觸異性，碰巧看見新聞有報導聯誼活動的消息，一整天的行程報名費更只要500元，有烤肉吃又有得玩，正好也想趁這個機會認識新的異性朋友，希望能儘早脫離「母胎單身」的窘境。