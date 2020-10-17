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苗栗竹南淨灘 千人環保尖兵展開大作戰
苗栗縣竹南鎮公所今天清晨6點在龍鳳漁港辦理秋季擴大淨灘，全鎮26個社區環保義工團體組成900多人的淨灘環保尖兵，在竹南鎮長方進興帶領下，展開海岸淨灘大作戰；竹南鎮公所呼籲，希望藉由這次淨灘，提醒大家在海邊玩樂的同時，隨手帶走自己的垃圾，也能舉手之勞撿起沙灘上的垃圾，一個小小舉動對海洋而言就是個一個重要的行動。
方進興指出，竹南有美麗的沙灘海岸線，不僅風景優美，更是台灣西岸的衝浪聖地，今年受疫情影響，國人戶外運動健身多，假日竹南鎮海邊總是滿滿人潮，但垃圾也變多，沙灘上除了原本的海漂垃圾，也因人潮帶來垃圾，希望藉由義工無私付出，共同為維護環境生態盡一份心力。
鎮公所指出，今天擴大淨灘地點主要在龍鳳漁港南、北兩岸，淨灘隊伍分為2隊，分別由觀景橋、救生站進入南北岸，清理遺留在沙灘上的垃圾，像是菸蒂、塑膠瓶蓋、寶特瓶等，其中香菸濾嘴的主要成份醋酸纖維，雖然會被陽光裂解成小顆粒，但無法進一步自然分解，殘留的菸毒及重金屬，會在海中透過食物鏈金字塔的累積，以海水中濃度1000萬倍存在人類這樣的最終消費者體內，將對健康產生極大影響，也呼籲大家在海邊玩樂時，除隨手帶走自己的垃圾，也能舉手之勞撿起沙灘上的垃圾，共同維護大家的海洋環境。
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