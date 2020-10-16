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桃市議員質疑土資場申設放水？建管處：保障合法

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市議員朱珍瑤近月緊追轄內土資場設置合法性，質疑建管處放水，建管處長邱英哲說明。記者張裕珍／攝影
市議員朱珍瑤近月緊追轄內土資場設置合法性，質疑建管處放水，建管處長邱英哲說明。記者張裕珍／攝影

桃園市營建剩餘土石方管理自治條例規範土資場等土石方收容處理場所，周邊150公尺不得有5戶住家，市議員朱珍瑤掌握到空照圖套繪測量發現轄內土資場、砂石場周圍明顯違法超用，住戶更超過5家以上，質疑建管處圖利業者。建管處長邱英哲強調，自治條例規範住家雖以門牌認定，但不保障違建戶，若有疑慮可提告，市府輸了就撤照。

朱珍瑤近月緊追轄內土資場設置合法性，9月初開記者會時，建管處反駁無法單憑議員所提空照圖判別轄內12家業者是否違反150公尺內有5戶住家規定，並強調有委請技師專業簽證已核准興設與展延云云，朱再拿出地政局空照圖繪測量欲打臉建管處說法。

朱珍瑤說，從多張收容處理場所的空照圖繪測量可看見，業者幾乎都嚴重逾越核准營運範圍，甚至在法規要求的150公尺範圍內房舍林立，質疑建管處混淆視聽，呼籲建管處提出實測報告，若有技師簽證不實要依法辦理，並要求政風處專案查明此案。

邱英哲親上火線回應，指自治條例內提及申請基地其外緣地界與鄉村區、住家五戶以上（以門牌計之）、住宅區、古蹟、醫院、學校或文教設施之水平距離小於一百五十公尺者不得設置收容處理場所，為保障合法住戶，違建戶即便有門牌也不會算在內。

邱進一步說明，若是在土資場、砂石場設置前就有的住戶，屬於違建一律剔除，另避免同行競爭，在申設之後才搬來的住戶也不計入，否則一旦出現惡意搬遷情形，反讓合法設立的土資場關門，會影響法律的安定性，邱強調，若認為法規不清楚，建管處願意啟動修法，但修法前後的法律認知不會不同，依舊保障合法、不會保障違建。

對於建管處的解釋，朱珍瑤仍無法認同，質疑地政局空照圖違規情形明顯，但建管處將自治條例內的「門牌號碼」認定住戶規定，自行擴大解釋為「有門牌號碼、違建住戶」不算，明顯是為業者護航，她也說，土資場周邊住戶有苦難言，就是因為黑白道把持，她必須挺身而出，將於議會提出臨時動議，請市府組專案小組調查此事。

市議員朱珍瑤（左）近月緊追轄內土資場設置合法性，質疑建管處放水，建管處長邱英哲（右）說明。記者張裕珍／攝影
市議員朱珍瑤（左）近月緊追轄內土資場設置合法性，質疑建管處放水，建管處長邱英哲（右）說明。記者張裕珍／攝影
市議員朱珍瑤近月緊追轄內土資場設置合法性，質疑建管處放水。記者張裕珍／攝影
市議員朱珍瑤近月緊追轄內土資場設置合法性，質疑建管處放水。記者張裕珍／攝影

違建 門牌 砂石

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