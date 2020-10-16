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頭份尚順育樂世界歡慶4周年 17日邀「粉紅豬小妹」站台

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「粉紅豬小妹」要來了！苗栗縣頭份市尚順育樂世界歡慶4周年，17日下午將邀請許多小朋友都喜愛的粉紅豬小妹前來站台。圖／尚順育樂世界提供
「粉紅豬小妹」要來了！苗栗縣頭份市尚順育樂世界歡慶4周年，17日下午將邀請許多小朋友都喜愛的粉紅豬小妹前來站台。圖／尚順育樂世界提供

「粉紅豬小妹」要來了！苗栗縣頭份市尚順育樂世界歡慶4周年，17日下午將邀請許多小朋友都喜愛的粉紅豬小妹前來站台，為周年慶增添歡樂氣氛，見面會將於17日周末下午2點至3點在尚順育樂世界戶外空橋下廣場登場，廣邀親子粉絲一同唱跳感受歡樂能量，18日也安排了「卡通明星波力見面會」。

尚順育樂世界表示，粉紅豬小妹見面會活動安排現場趣味有獎徵答，可獲限量小贈品，17日中午12點半起將在現場開放銷售粉紅豬小妹限量周邊商品，單筆消費滿899元可兌換拍照券1張，限額50組，想與粉紅豬小妹快樂合照，千萬別錯過機會。

尚順購物中心6樓「湯姆熊歡樂世界」18日歡慶開幕，上午11點將在尚順育樂世界戶外空橋下廣場帶來系列活動，可愛的湯姆熊家族吉祥物人偶也會來到現場迎賓，現場還有小丑折氣球、特技小丑秀要帶動全場氣氛，讓現場民眾感受歡樂氛圍，當天下午3點到4點半並安排重頭戲「卡通明星波力見面會」現場有獎徵答送好禮，另開放20組粉絲合影留念。

尚順購物中心6樓「湯姆熊歡樂世界」18日歡慶開幕，上午11點將在尚順育樂世界戶外空橋下廣場帶來系列活動。圖／尚順育樂世界提供
尚順購物中心6樓「湯姆熊歡樂世界」18日歡慶開幕，上午11點將在尚順育樂世界戶外空橋下廣場帶來系列活動。圖／尚順育樂世界提供

卡通 周年慶

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