二期稻停灌隔條水溝沒補償？農田水利署放寬認定

農委會今天宣布桃竹苗公告停灌區水稻每公頃補償14萬元，桃園農友雖不滿停灌措施倉促，但對補償金額還算滿意，不過不少農友反映桃園非全區停灌，有農田「隔了一條水溝，東邊可領補償，西邊則無」，但兩邊完全都無水可用，衝擊農民權益。據悉經市長鄭文燦、立委黃世杰協調，農田水利署放寬只要實際栽種水稻都可申請補償。

農田水利署在桃園有桃園與石門2大管理處，農委會停灌政策由管理處工作站人員受理補償申請，由於今天才公告明天就要受理，管理處人員今天忙翻天準備申請表單等各項事宜，並加強宣導，明天起到26日為期10天，從早上8點開放受理到晚上10點。

楊梅稻米產銷班第九班長葉時帖說，農委會補償每公頃14萬元，他對補助金額滿意，但由於桃園地區許多地主受三七五減租陰影影響，不敢與農民簽約，造成許多農民退而求其次，僅與地主「口頭約」取得土地耕作權，他擔心就算政府提供補償也會直接進入地主口袋，實際耕作者無法獲得。

葉也強調，補助也是民脂民膏，農民們不貪求，只想靠自己耕地賺錢，但如今稻田都快要收割了，政府才決定停灌，太過倉促。

不過，依據農委會主委陳吉仲臉書公布的最新訊息，明天起受理補償的對象為實際從事耕作農民，攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、實耕者證明文件、農會或金融機構存摺影本、切結書，到桃竹苗23個農田水利管理處的工作站申請補償。

桃園農民徐同權在新屋、觀音地區代耕面積約11甲地，他說，農委會此次宣布停灌休耕跟2015年當時推行的停灌休耕已有進步，當時完全只把補償給地主，導致代耕業者得跟地主協商，今年將申請對象調整為「實際耕作者」值得肯定，但還是會擔心有重複申報問題，農委會應嚴謹處理，也憂心申請補償、勘查時間太短，會過於倉促。

再來，徐同權也提到，停灌公告並非涵蓋全桃園灌區，導致出現農民明明有種稻，但卻無法領取補償的怪象，農田都在灌區下游，但水庫不能放水也不准農民用水，形同有停灌之實，卻無停灌之名，農民領不到該有的補償，一國兩制太離譜。

由於停灌原本規畫非全區停灌引農民反彈，據悉，市長鄭文燦、立委黃世杰今天北上與農田水利署協商，將調整為全區停灌，農民擔憂迎刃而解。桃園管理處副處長謝清文也提到，確實因考量二期稻只有5千多公頃，當初匡列5千多公頃停灌，但桃園灌區面積達2萬公頃，經中央與地方協商，已放寬為有種二期稻者一視同仁都可申請補償。