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影／「 落選三」胡忠勇今獲公告遞補議員 將完成七連霸
苗栗縣第一選區縣議員許津溶因樁腳涉賄9月底二審判決當選無效，中選會今天公告將由本屆「落選三」的資深前議員胡忠勇遞補，上屆胡遞補許的局面將重演，苗栗縣議會第一選區議員上屆和這屆都遞補到落選第三順位，創下苗栗地方自治史罕見的情況。
苗栗縣議會秘書長林來居表示，內政部針對許津溶議員的解職令已在14日寄達，生效日期回溯到9月29日宣判當天，目前遞補人選胡忠勇的當選資格將等內政部及中選會的審查完成，議會在收到內政部的遞補人事令後，會隨即辦理他的宣誓就職儀式。
本屆苗栗縣第一選區議員選舉競爭激烈，開票結果許津溶（原名許櫻萍）為落選頭，因當選議員者有2人先後涉賄被解職，去年11月8日她經中選會公告遞補當選，但自己因樁腳涉賄也被提起當選無效之訴，遞補上任不到1年也被公告解職，兩屆議員任期都因樁腳涉賄未能做完4年。
將遞補上任的胡忠勇已77歲，上屆是第一選區落選頭，也是在許津溶解職後遞補上任，完成議員「6連霸」，這屆他 「落選三」，結果還是獲遞補，將是「7連霸」，上任後將是議會最年長的資深議員。
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