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二期稻停灌每公頃補助14萬 桃園管理處2萬名農民可補償

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
中央抗旱會議決定桃竹苗部分農田停灌，圖為桃園市桃園區、蘆竹區交界處的農田。聯合報系資料照片
中央抗旱會議決定桃竹苗部分農田停灌，圖為桃園市桃園區、蘆竹區交界處的農田。聯合報系資料照片

農委會主委陳吉仲今天宣布，桃竹苗地區二期稻停灌，每公頃可領補助14萬元，明天起至26日受理申請。農田水利署桃園管理處預估轄內5700公頃二期稻、2萬名農民受影響，副處長謝清文坦言，雖然補償金額是歷來最高，但確實太慢宣導，農民成本都下去了，「再灌溉三、四次就可收成」，不過仍希望農民配合，也盼天降甘霖，減少農民損失。

謝清文說，二期稻作停灌補償作業，將於明天起到26日在管理處各工作站受理申請，由於受理時間只有10天，確實較趕，因此周末假日不打烊，並將加派人力從早上8點到晚上10點受理，至於二期其他作物的補償方案，農委會將另案處理。

謝清文也提到，農委會從優補償金額為每公頃14萬元，這價格是歷來最高，比農民收成還要高出不少，但確實此次太慢宣導停灌一事，農民已經在等待收割，都已投入不少成本，受停灌影響損失也蠻大的，但農民普遍對於這樣高額補償，表示可以接受。

由於二期稻預估11月中下旬收割，不少地方農民反映不要強制全面翻耕，將違反農民工作習性，對此農委會也從善如流同意不強制翻耕，但謝清文強調，停灌措施將無法供應水源，也請農民不要任意破壞農業水利設施引水，但若稻田鄰近河川或接下來喜獲甘霖，農民看天吃飯，說不定也有福份，能減少稻作損害率。

桃園管理處指出，農民若與代耕業者有合約，補償款將發放給代耕業者，若只是協議口頭合約，將會發放給地主，停灌區內農民明天起可向所轄農田水利署管理處工作站提出申請。

農民 農委會

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