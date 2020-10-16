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竹市首家取得證照民宿明天開幕 「或者風旅」吹新竹風
新竹市第1家取得證照的民宿或者風旅明天開始營業，位於舊城區核心，負責人是或者書店董事長陳添順，民宿設立閱讀區，5間客房皆以風命名充滿新竹特色，市長林智堅盼更多創業者進駐，發展獨具特色的旅宿，提供更多樣的住宿選擇，帶動竹市觀光。
市府指出，為帶動舊城區觀光，市府積極催生合法民宿，去年依民宿管理辦法公告合法民宿設立範圍為東大、西大、南大、北大路圍繞範圍內或古蹟、歷史建築半徑400公尺的人文或歷史風貌的相關區域內，或者風旅是第1家取得證照，也開啟竹市的民宿時代。
或者風旅位於大同路175號，負責人陳添順從科技人返鄉投入文化事業，陸續創立或者書店、或者工藝櫥窗及充滿人文氣息的或者風旅，以閱讀為起點希望讓文化風吹入新竹，民宿設立閱讀區，分為孤獨、探索、幸福等主題，可坐在窗邊閱讀、品茗，另有新竹主題書櫃，讓旅人更加深入認識這座城市。
或者風旅店長邱佩柔說，5間客房都是雙人房，均以風命名，例如吹海風、溪谷風、穿城風等，透過擺設、藏書、香氛、音樂等呈現每個房間的特色與感覺，還設有分享廚房，住客可以自行沖咖啡、做料理，詳請可上或者風旅臉書粉絲專頁查詢。
市府城銷處指出，竹市明年辦台灣燈會，近期還有摃丸米粉節等活動，歡迎大家來舊城區體驗人文特色與城市景觀，也期望更多業者申請，提供多元的住宿環境。
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