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吳怡農「國土防衛」構想 暴露的問題卻遠超軍事層面

桃園研擬自治條例管笑氣 違規持有最高罰1萬5

中央社 / 桃園16日電

桃園市衛生局擬定「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」草案，將笑氣列管，草案預計在11月13日送桃園市議會審議，未來違規持有者最高處新台幣1萬5000元罰鍰。

桃園市衛生局今天表示，笑氣因未列毒品或其他管制物質管理，販售運送氣體無相關法規可規範，導致民眾取得容易，進而誤用成癮，長期吸食將造成末梢神經與脊隨病變，導致幻覺、失憶、憂鬱等精神異常狀況。

桃園市政府衛生局協同相關局處共同研擬「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」草案，將「一氧化二氮（笑氣）」列管，未來氣體業者販售需列冊登載購買人資訊、標示警語及廠商資訊，特定旅宿業及娛樂場所業者，則應通報場所內有人持有或施用的義務。

桃園市衛生局長王文彥表示，青少年常因同儕慫恿而接觸笑氣，以為笑氣不是毒品，就輕忽對身體以及心理的危害。

根據桃園市政府警察局資料，桃園市民國108年查獲施用笑氣件數為134件，平均施用年齡為24歲，109年截至7月查獲施用笑氣件數攀升至455件，平均施用年齡為25歲。

自治條例草案預計在10月底預告，如對於草案內容有修正建議者，可在預告次日起14天內陳述意見。草案後續將送桃園市議會審議，通過後即執行。若有笑氣以外等其他危害人體健康氣體出現，經公告後將適用自治條例，納管規範。

衛生局表示，由於不確定未來會出現哪些新興的特殊氣體，因此這項自治條例中並沒有列出，條例將作為法源基準，未來適用於政府公告管制的氣體，條例通過後，市府第一波會公告笑氣進行管制，後續再視情況增加。

衛生局表示，自治條例通過後，如持有特定氣體需提出相關資料佐證正當用途，違者將處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局 毒品

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