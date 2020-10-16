捷運綠線G04站施工 八德介壽路再設400公尺長施工圍籬

桃園捷運綠線GC02標地下段工程去年10月起展開，八德區介壽路首當其衝，多處成為交通瓶頸點，桃園市捷運工程局今天指出，21日起介壽路二段建國路口至介壽路二段166號間將開始G04站站體施工作業，除了車道縮減，並將架設長400公尺施工圍籬，為目前介壽路上施工範圍最長的一區，提醒民眾放慢車速，建議改道通行。

捷運綠線G04站點位於介壽路二段與建國路口，將與三鶯延伸八德段共構，由於該區段車流量大、住宅密度高，還有一間大賣場，施工圍籬架設後，原本南北雙向共4線道將各維持1混合車道通行，通行勢必影響較大，市府捷工局強調，圍籬將從大潤發西側開始圍設，賣場出入口不受影響，圍籬與住宅皆保持至少1公尺人行通道，減少不便。

市府捷運工程局提醒民眾，施工期間道路兩側禁止臨時停車、路口禁止左轉，施工路段車速限制30公里；為了避免施工造成用路人行車時間較長，建議行經介壽路往桃園方向者，從興豐路改道大興路、東勇北路、建新街、保羅街，若是往八德方向者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接廣興路、仁德路、豐田路、豐德路改道。

捷運工程局局長陳文德說，G04站位屬八德區重要交通樞紐，捷運施工難免影響周邊交通，所以施工前已經依交通維持計畫規範，先將工區範圍內的路樹移植、移設公車站牌（大湳辦事處站）、塗銷汽、機車停車格，儘量挪出道路使用面積，另為降低施工對民眾交通生活影響，在介壽路二段與金和路及大和路兩路口將多增設漸變段，提醒民眾車道縮減為雙向一車道通行。工程期間捷運局也將滾動式檢討交通維持措施。