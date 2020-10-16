竹北水圳森林公園草地音樂會 告五人、旺福將熱力開唱

新竹縣政府舉辦「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動「潮青草地音樂會」，這個周六10月17日下午5點將在竹北水圳森林公園登場，更邀請到獨立樂團告五人、旺福、麋先生、魏嘉瑩 Arrow Wei、鹿洐人等強力卡司開唱，主辦單位希望透過不同風格樂曲讓民眾歡度周末夜，感受竹北科技、年輕、有活動的城市形象。

縣府表示，除了晚間的草地音樂會，上午10點還有新竹縣4所大專學院與10所公私立高中職社團聯合展演、市集、夢幻藝術裝置等，邀請民眾周末假期一同在公園的青草地，坐在野餐墊上，享受清新文青的音樂饗宴。

縣長楊文科表示，今年10月新竹縣特別浪漫，是情侶們牽著彼此留下美好回憶的約會聖地，由縣府團隊舉辦的「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動，從中秋、國慶連假開始，陸續於橫山、關西、峨眉舉辦「浪漫山林音樂會」、「星夜野餐日」、「星夜電影院」、「秘境營火夜」等辦理，緊接著24日與31日則將於竹北舉辦「汽車電影院」與「炫音星空音樂會」。

竹北水圳森林公園同時有為期2周的夜間必訪夢幻景點「星夜森林」，還有夜間唯美鑽石藝術裝置「銀河星鑽」、高達3米的竹縣最萌吉祥物皮皮獅「星空下的皮皮獅」，以及10月接下來每週六日17、18、24、25及31日，都有將近20攤左右的星夜市集在水圳公園登場，除了點點星光裝飾市集外，攤商內容多元包含了創意手作、特色美食、文創商品等多樣內容。

縣府交通旅遊處表示，另外結合安心旅遊自由行住宿活動，還有「秋樂關西，萬聖遊樂園」活動。民眾只要入住竹縣旅館、民宿，就有機會免費參加六福村主題遊樂園精彩萬聖節活動。

詳細活動參加辦法可參閱官方網站https://hsinchufallfestival.com.tw/ 或加入Line@官方帳號「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」（或輸入ID「@hchgfun」）等平台查詢。