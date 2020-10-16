新竹縣制定電子菸危害防制條例 草案將送議會審查

新竹縣政府13日縣務會議通過「新竹縣電子煙危害防制自治條例」草案，條例將送議會進行審查，並送交衛福部核定，縣府表示因菸害防制法在修法前存在空窗期，才會以自治條例的形式保障民眾健康安全，避免菸害帶來的無形危害。

縣府說明，參照歐盟檢驗報告發現電子菸可能含有超過41種有害物質，容易引起肺部發炎、過敏、哮喘，發生心肌梗塞的機率增加2倍，在國外也查出含有安非他命、大麻等毒品案例，且電子菸裝置存在爆炸風險，才會著手制定草案內容。

縣府衛生局則說，「新竹縣電子煙危害防制自治條例」草案內容包括制定電子菸、使用電子菸與電子菸相關器物的定義，以及畫分自治條例的主管機關、主辦機關及各權責機關，同時訂出違反者罰則。

其中草案第4條明訂「任何人不得製造、輸入、販賣、供應、使用、展示、廣告電子煙或與電子煙相關之器物。父母、監護人或其他實際為照顧之人應禁止未滿十八歲者為前項之行為。」

縣府指出，桃竹苗地區目前除新竹市已訂定「電子菸自治條例」外，新竹縣也一直在積極推動，終於順利通過縣務會議，送交議會審查，透過電子菸自治條例的立法程序，縣府期望能達到守護民眾健康，免於電子菸可能帶來的無形危害。