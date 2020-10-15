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桃園民代疑停車場作業基金變市長小金庫？市府澄清

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議會今聯席審查市府明年度預算各營業基金，市議員黃敬平（左）在會中揭露桃園市停車場作業基金遭挪用，恐成市長挪用勻支經費的小金庫，動議擱置。記者張裕珍／翻攝
桃園市議會今聯席審查市府明年度預算各營業基金，市議員黃敬平（左）在會中揭露桃園市停車場作業基金遭挪用，恐成市長挪用勻支經費的小金庫，動議擱置。記者張裕珍／翻攝

桃園市議會今聯席審查市府明年度預算各營業基金，市議員黃敬平在會中揭露桃園市停車場作業基金遭挪用，府內協調由交通局停管基金斥資1.6億元跟客家事務局買下乙未戰役和平紀念公園地下停車場經營管理權，此案完全未向議會報告，預算也沒編，質疑基金恐成市長挪用勻支經費的小金庫，擱置停車場作業基金全數18億餘元通過。

市府客家事務局代理局長戴興達澄清，乙未戰爭紀念公園總工程費約4.5億元，前瞻補助沒有問題，市府也編列對應配合款，由於客委會補助費用未包含停車場營運費用，所以協調由交通局以停管基金買下停車場，除了負責未來營運，也會取得停車場收益，分年編列負擔建設經費應屬合理，並強調「是很單純的狀況，沒那麼複雜」。

乙未戰役和平紀念公園暨地下停車場前年開工，目前結構體已完成，預計年底完工，再經內部裝潢等預計明年中啟用；黃敬平說，他接獲反映提到桃園市客家事務局近年興建多項重大工程，但原本來自中央的工程補助款，尤其客委會依前瞻補助根本沒有一次到位，導致客家事務局資金缺口高達6億2千萬元，恐延宕重大建設完工時程。

黃說，據他了解，為解決客家局燃眉之急，市長鄭文燦指示由交通局停管基金救火支應，9月24日由秘書長黃治峯主持研商會議，決議動支停管基金挹注停車場工程經費，他認為此舉猶「挖東牆補西牆」，停管基金明年起還將向銀行貸款借貸7億8千萬元，這些狀況也都應該要向議會說明，否則現在審查預算「到底要審還是不審？」

市議員舒翠玲也不解停管基金為何被挪用去買地下停車場，相當弔詭，那麼大的案子，為何不是謀定而後動？且市府很多案子也是突然要求議會墊付，在於明年度轉正，議員這樣還叫審查預算嗎？根本就是橡皮圖章，她強調包含補辦預算、墊付經費等作法是權宜措施的安排，不該演變為常態。

舒翠玲更進一步質疑，營業基金挪用似乎非以專業為考量，而是讓「借錢更方便、發包沒設限」，且用停管基金借錢，並不在公共債務法設限範圍內，似乎是更好辦事。

市府交通局長劉慶豐解釋，因為今年編列明年度預算時，還未出現乙未戰役和平紀念公園暨地下停車場的狀況，經府內協商，今年底前挹注6千萬元給客家事務局，明年度再撥付剩餘的1億元，交通局會再依預算程序進行停車場作業基金經費編列。

副市長李憲明也說明，中央補助經費只包含館舍與法定停車空間，考量館舍停車空間要擴增，不僅利於鄰近居民使用也可帶動地方發展，所以才協調運用停管基金建設，

乙未戰役和平紀念公園暨地下停車場前年開工，由市府工務局代辦工程，目前結構體已經完成，預計年底完工，再經內部裝潢等預計明年年中啟用。圖／桃園市工務局提供
乙未戰役和平紀念公園暨地下停車場前年開工，由市府工務局代辦工程，目前結構體已經完成，預計年底完工，再經內部裝潢等預計明年年中啟用。圖／桃園市工務局提供
乙未戰役和平紀念公園暨地下停車場前年開工，由市府工務局代辦工程，目前結構體已經完成，預計年底完工，再經內部裝潢等預計明年年中啟用。圖／桃園市工務局提供
乙未戰役和平紀念公園暨地下停車場前年開工，由市府工務局代辦工程，目前結構體已經完成，預計年底完工，再經內部裝潢等預計明年年中啟用。圖／桃園市工務局提供

停車場 客委會 戰爭

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