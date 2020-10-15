醫師拒收病患家屬6600元紅包 苗栗醫院表揚事蹟

衛生福利部苗栗醫院胸腔內科醫師陳俊偉日前婉拒病患家屬主動致贈的6600元紅包 ，但對方卻執意以贈金 表達謝意，盛情難卻下他只好報請政風室協助退還家屬，院方在今天下午的醫務會議中公開表揚並頒發獎狀給陳醫師及另外2名婉拒饋贈的醫院員工。

苗栗醫院表示，院長李明輝為表彰院內員工廉潔操守和榮譽心，在今天下午的醫務會議中公開頒獎表揚3位廉能事蹟人員，期盼醫院員工以廉能事蹟人員作為學習對象，在推展貼心醫療服務的同時，更能秉持操守，拒受餽贈，形塑醫院廉潔風氣。

受獎3人中，胸腔內科陳俊偉醫師視病猶親，病人家屬為感謝他在病患住院期間悉心關懷照顧與治療，主動致贈紅包6600元，陳醫師當場婉拒，但無法阻止對方好意，他盛情難怯，最後報請政風室協助，由政風室退還家屬；另外，也有病患謝６AＢ病房護理師潘雅筑在對方住院治療期間的照顧，堅持要贈送1000元現金致謝，潘雅筑也向政風室辦理登錄，由政風室轉贈苗栗家扶中心。

另外一名受獎人員是醫務行政室專員羅瑞珍，有保險業務人員為感謝她在申辦客戶保險相關病歷資料提供的服務，要致贈禮券1200元，她同樣登錄由政風室轉贈苗栗家扶中心。

部立苗醫政風室主任甘國賢表示，早年醫師執行手術收紅包司空見慣，病患也習以為常，但隨著時代進步，這種醫病潛規則逐漸被打破，對勇於堅守廉潔品行的醫院同仁，希望藉由公開頒獎表揚，建立醫院典範，鼓勵其他同仁見賢思齊。