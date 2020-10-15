水情拉警報 立委林為洲關切竹縣民生用水及竹科供水

因應全台水情拉警報，為避免影響新竹縣民生用水及新竹科學園區供水情形，立法委員林為洲今天邀集經濟部進行討論相關措施，水利署除了會隨時滾動檢討，也承諾將儘速推動新竹海水淡化廠的計畫，提供用水給鄰近工業區。

今年為1964年以來第一次在豐水期無颱風襲台，從6月到9月水庫集水區降雨量創歷史新低，導致水情拉緊報，經濟部已邀集相關單位召開旱災緊急應變小組，盤點各項供水措施；科技部新竹科學工業園區管理局也已經啟動旱災應變小組，要求園區各廠商進行節水措施。

林為洲表示，新竹科學園區為我國重要的高科技產業園區，影響台灣整體經濟，雖然目前的減壓供水措施，短期內不會影響竹科，但仍請相關部會必須超前部署，提前做好應變及配套措施，以穩定工商用水需求，若後續缺水情形日趨嚴重，才不至於讓竹科的運作造成太大影響。

水利署也表示會隨時滾動檢討，不過還是呼籲國人共體時艱、節約用水；另外，水利署也承諾未來將儘速推動新竹海水淡化廠的計畫，提供用水給鄰近工業區，降低寶山第二水庫以及第三水庫的用水壓力，也避免影響民生用水。