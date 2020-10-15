聽新聞
test
0:00 / 0:00
水情拉警報 立委林為洲關切竹縣民生用水及竹科供水
因應全台水情拉警報，為避免影響新竹縣民生用水及新竹科學園區供水情形，立法委員林為洲今天邀集經濟部進行討論相關措施，水利署除了會隨時滾動檢討，也承諾將儘速推動新竹海水淡化廠的計畫，提供用水給鄰近工業區。
今年為1964年以來第一次在豐水期無颱風襲台，從6月到9月水庫集水區降雨量創歷史新低，導致水情拉緊報，經濟部已邀集相關單位召開旱災緊急應變小組，盤點各項供水措施；科技部新竹科學工業園區管理局也已經啟動旱災應變小組，要求園區各廠商進行節水措施。
林為洲表示，新竹科學園區為我國重要的高科技產業園區，影響台灣整體經濟，雖然目前的減壓供水措施，短期內不會影響竹科，但仍請相關部會必須超前部署，提前做好應變及配套措施，以穩定工商用水需求，若後續缺水情形日趨嚴重，才不至於讓竹科的運作造成太大影響。
水利署也表示會隨時滾動檢討，不過還是呼籲國人共體時艱、節約用水；另外，水利署也承諾未來將儘速推動新竹海水淡化廠的計畫，提供用水給鄰近工業區，降低寶山第二水庫以及第三水庫的用水壓力，也避免影響民生用水。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言