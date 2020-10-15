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藍營民代不滿桃捷編太多業務宣導費 動員刪除1.18億元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
國民黨議員詹江村（右）今天審查營業基金預算主導刪除桃捷4筆印刷裝訂與廣告費，質疑有浮編預算嫌疑。記者張裕珍／翻攝
國民黨議員詹江村（右）今天審查營業基金預算主導刪除桃捷4筆印刷裝訂與廣告費，質疑有浮編預算嫌疑。記者張裕珍／翻攝

桃園捷運公司營運機場捷運因為疫情運量銳減而虧損，藍營議員今天審查營業基金預算主導刪除桃捷4筆印刷裝訂與廣告費，議員詹江村質疑桃捷巧立名目浮編預算，「沒廣告就沒人搭捷運嗎？」即便綠營議員陳雅倫多次發言捍衛，強調相關費用是為帶動運量，但表決時綠營仍不敵藍營動員優勢，總計刪除4筆約1億1877萬餘元預算。

桃捷公司強調，4筆遭刪除的業務宣導費用主要分別用於運務相關、附業收入相關、運量提升及公益形象等，這些行銷預算協助機捷運量穩定成長，其中1筆553萬元為公車轉乘捷運優惠，明年度研議受惠對象包含北北桃3市市民，會再加強向議會溝通說明。

營業基金遭刪的4筆印刷裝訂與廣告費分別列在桃捷勞務成本、其他營業成本、行銷費用與管理費項目內；詹江村不滿這些預算編列原因是以通行安全為由，但先前與網紅互惠合作的「蔡桃貴主題車站與安全有關嗎？」質疑桃捷公司刻意找科目編預算，還用宣導旅客安全來搪塞了事，並酸說廣告一貼就可以用10年，不用每年花那麼多錢。

機捷A8長庚醫院站是龜山重要交通節點，當地議員陳雅倫捍衛桃捷業務宣導費預算強調屬「必要支出」，另公車轉乘捷運優惠性質與其他業務宣導費用不同，主要是為了帶動機場捷運運量，有其效益，她動議改為擱置預算，但因在場藍營人數占多數，第1筆預算先被刪500萬元，後3筆遭全數刪除，綠營議員保留發言權，爭取二三讀恢復。

桃捷公司說明，1090萬9千元運輸相關業務宣導預算用於工安災害模擬、車站安全告示、車站旅客宣導告示與標誌更換、乘車行動支付宣導、環狀線轉乘宣導等；3149萬元附業收入相關預算用於商品行銷、招商行銷、異業結盟行銷等；2710萬4千元用於運量提升及公益形象相關預算則諸如海外行銷、定期票忠誠會員行銷、打造特色車站及宣傳、公益形象活動、防疫政策宣傳影片製作及託播、沿線節慶宣傳打造車廂等。

另筆553萬元預算為公車轉乘機捷優惠補貼，桃捷說明，現持桃園市民卡可享搭乘桃園市區公車轉乘機捷的雙向優惠，由於機捷路線橫跨北北桃3市，明年研議擴大轉乘優惠實施至雙北，公車轉乘機捷折扣9元由桃捷負擔，機捷轉乘公車優惠由3市府負擔。

機場捷運 桃捷 機捷

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