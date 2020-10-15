通勤旅遊兼具 台灣觀巴「台北─卓蘭」班車今起營運

台灣觀光巴士公司與苗栗縣卓蘭地區業者組成「卓蘭旅遊大聯盟」，今天起正式展開卓蘭壢西坪、台北的觀光巴士營運，從台北出發的第1班首發團班車上午駛抵卓蘭花露農場，受到熱烈歡迎，苗栗副縣長鄧桂菊希望遊客踴躍搭乘及宣傳，讓卓蘭優質的休閒農業成為大台北都會區民眾嚮往的旅遊新天地。

卓蘭壢西坪產業文化發展協會結合花露農場、橘舍三食、寨酌然、永安餅店、水玉妮光、自然風情等觀光業者，透過縣府牽線與台灣觀光巴士異業結盟，合作努力開通營運壢西坪到台北的觀光巴士，每天來回共4班次，卓蘭北上發車時間為上午5點30分及下午4點，台北南下時間為上午8點30分、下午7點30分，票價單程420元，來回票840元。

班車停靠站，南下為台北火車站、三義裕隆廠、卓蘭永安餅店、壢西坪花露農場；北上為壢西坪花露農場、卓蘭永安餅店、三義裕隆廠、台北火車站。

今天上午11點左右，從台北出發的首班台灣觀光巴士駛抵花露農場，卓蘭鎮西坪里長呂淑敏等人為首發團24名遊客戴上花環，鄧桂菊及縣議員楊恭林、卓蘭鎮長詹錦章、鎮民代表會主席李家龍與代表、里長多人到場迎接；鄧桂菊與卓蘭觀光業者一起歡迎觀光巴士首發團遊客到卓蘭遊覽，希望遊客踴躍搭乘，讓觀光巴士能永續經營，以行銷推廣卓蘭客庄美食、人文、生態兼具的深度農村旅遊，擴增觀光商機。