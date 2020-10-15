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竹東蕭如松藝術節開跑 邀請民眾走讀、體驗實境闖關

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣府文化局舉行蕭如松藝術節，希望喚起民眾對美學的想像。圖／縣府提供
縣府文化局舉行蕭如松藝術節，希望喚起民眾對美學的想像。圖／縣府提供

新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區即日起至11月8日舉行「蕭如松藝術節」，縣府文化局安排一系列藝術走讀活動，並且結合實境解謎遊戲讓民眾組隊挑戰，希望讓民眾將體驗竹東小鎮客家藝文、歷史與美食氛圍，而且參加活動闖關成功者就有機會獲得精美禮物。

縣府文化局長田昭容表示，為教育傳承向下紮根及深化新竹縣學童對蕭如松老師藝術成就的認識，並為了吸引更多年輕世代參與客家文化，今年的活動兼具廣度與深度，相關活動透過專業的美術館培訓課程，讓新竹縣各鄉鎮小學學生能有機會學習專業藝術導覽及作品維護的相關常識。

活動内容除了結合藝術走讀與實境解謎的小鎮尋寶，同時也規畫「藝術小尖兵」培訓、藝術志工培訓，希望將藝術及文化活動導引到基層社區當中，提升民眾對藝文及美感的欣賞能力，以及體認「客家生活美學」應用在日常生活中的情狀。

縣府文化局表示，蕭如松藝術節中進行的實境解謎遊戲，將由即日起至11月7日，遊戲內容劇情會回到1992年跟著蕭如松老師的足跡找尋那幅「消失的名畫」，4個人就能組團報名參加。

藝術小尖兵培訓則從10月21日至10月23日共3梯次，將藉由活動規畫帶領學童們走讀藝術小鎮，傳遞蕭如松老師一生奉行的美術運動精神；藝術志工培訓期間則為10月31日至11月1日，是為喜愛藝術、對藝術欣賞、教育推廣與作品導覽有興趣的朋友所開設的志工培訓課程，為同步創造客語使用環境，將客語導覽列入培訓內容；藉由此培訓計畫招募園區志工，以期更完善園區的服務內容。

新竹 文化局 藝術節

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