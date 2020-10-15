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新屋客家特色醫院成立 打造客語無障礙就醫環境

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市新屋客家特色醫院成立，營造客語無障礙就醫環境。圖／客家局提供
桃園市新屋客家特色醫院成立，營造客語無障礙就醫環境。圖／客家局提供

桃園市新屋區客家人口比例高達85%，為提供在地居民客語無障礙的就醫環境，桃園市客家局今年與桃園醫院新屋分院合作，打造客家特色醫院，成立客語專責團隊、推動客語服務門診及強化客語服務人員識別logo等，並將復健區營造為客家意象場域，設置「加油」、「堅持下去」、「椅子坐正，腰骨才不會痛」等復建師與患者常用的客語對話詞彙，藉由環境布置讓民眾自然開口說客語。

醫院外觀則跳脫一般客家花布、桐花等客家意象，以新屋濱海客庄一帶常見的黃槿花、新屋魚米之鄉及海洋客家等元素為設計主軸，黃、橘、粉、綠等暖色系為主色調，結合在地海客文化意象布置，傳遞醫院關心病患的溫暖感受。

桃園市長鄭文燦今宣布新屋客家特色醫院正式成立，並號召醫護人員及民眾一同開口說客語，營造客語無障礙的就醫環境。

他表示，新屋及觀音地區，老年人口比例較高，特別需要照顧，因此市府向中央爭取預算，將擴建新屋分院，興建醫療大樓，擴大營運規模，也規畫於觀音大坡腳營區設置長照樂活園區，計畫皆已獲衛生福利部核定，盼未來提升當地長照服務。此外，市府亦加強客家認證餐廳、社區、學校等客語文化推動，塑造整體友善環境，讓客家不再僅限於懷舊和古板印象，而是成為日常生活中的一部分。

桃園醫院長徐永年指出，目前院內有高達8成的醫護及行政人員具有客語能力，每周有22個客語親善民診，如復建科、一般內科、一般外科、泌尿科、骨科等診別。門診開診時，播放由龍潭愛樂管弦樂團改編的「桃花開」及「客家情拉丁風」兩首客家歌曲。另外洗腎室、候診區等電視牆亦播放客語防疫影片、客語布袋戲、哆啦A夢等客語配音卡通電影等，期提供就醫民眾更多接觸客家語言及文化之環境。

復健區以復建師與患者常用的客語對話詞彙，進行情境布置。圖／客家局提供
復健區以復建師與患者常用的客語對話詞彙，進行情境布置。圖／客家局提供
新屋分院醫院設置客語服務志工櫃台。圖／客家局提供
新屋分院醫院設置客語服務志工櫃台。圖／客家局提供

客語 長照 老年人口

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