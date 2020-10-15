水母斷肢屬自然現象 桃園Xpark今發聲明反擊指控

桃園Xpark八景島水族館自8月開幕起人潮不斷，日前卻傳出疑似有魚類受傷、水母觸手打結、斷肢等情形。對此，Xpark官方今天發聲明強調絕無虐待動物，魚類撞玻璃是因遊客觀賞時拍打玻璃、使用閃光燈受驚嚇所致，水母觸手打結、斷肢純屬生物新陳代謝的自然現象。桃園市動保處表示後續將持續追蹤受傷動物治療情形。

Xpark聲明表示，近日網路負面報導誤導民眾認知，顯示Xpark對於教育傳播仍有待加強。指出遭網友議論的水母觸手打結、斷肢事件，為體型較長的蛋黃水母，在獵食時容易造成觸手打結，待晚間休息時自然會鬆開，而水母斷肢在野生環境中，純屬生物新陳代謝的自然現象；至於魚類疑似撞玻璃自殘受傷，為少數遊客在觀賞時拍打玻璃、使用閃光燈造成。

如花笠水母在野外休息時，習慣平貼於海床或攀附海藻上，看似無精打采，其實屬正常行為，Xpark表示，「這都是大自然生物不可思議的地方，人類習慣用自身角度看待生物不一樣的生活習性。」

Xpark也表示，館內共有逾萬隻海洋生物，照養管理上因個體差異，偶有受傷或適應不良的情形，但所有生物皆是生命，無論來源、大小均最高標準照料。日後除持續積極治療照護，將加強巡館人力宣導正確的生物知識。也強調，針對有心人士營造水族館漠視動物的不實指控，如傷及商譽，將採取法律途徑。