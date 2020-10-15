竹縣AI親子營隊即日起開放報名 可DIY掃地機器人

為融合STEAM動手作教育理念並推廣Al智慧教育，新竹縣政府與依德科技、西瓜莊園公司共同舉辦「竹青創生AI親子營隊社區」，也提供「AI種子教師」青年培訓30個名額，活動全部免費，邀請民眾踴躍報名。

縣長楊文科表示，現在是AI、互聯網發展的世界，未來台灣在長照人手不足的情況下，妥善運用AI智慧科技十分重要，此次辦理AI親子營隊，標榜走遍13鄉鎮，縮短城鄉差距教育均質化精神，將AI智慧教育藉由「從做中學」的樂學法則，自然而然將學習融入生活當中，達到青銀共舞、老幼共好，終生學習的目標。

青年事務中心主任田永元表示，為增進青年職場技能，也辦理「AI種子教師」青年培訓，完成培育課程後，將帶著所學的新知識和新技能走入13鄉鎮社區，從事教學志工服務，將人工智慧概念透過Al教具之操作及體驗遍及各角落。

在營隊活動中，將帶領小朋友利用刷子、電池等道具動手做，探究偏心軸、摩擦力科學原理，加上以新竹縣縣縣鳥五色鳥繪製造型，學習生態保護跨領域學習的概念，製作出「五色鳥掃地機器人」。

此外，課程中還會運用機器人的圖像化程式平台，以推積木般簡易好上手編輯方式，培養孩子運算思維，理解機器人的運作方式，將 Al之概念及工程科學的能力大大提升。

「AI種子教師」青年免費培訓報名從即日起至10月19日，只要設籍竹縣的20至45歲縣民皆可參報名參加；「AI親子營隊社區免費體驗活動」則招收縣內親子2人一組，即日起至10月25日可報名參加，詳情可上「新竹AI科學村」臉書粉絲專頁(https://bit.ly/3kXfhzw)查詢。