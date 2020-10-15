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影／苗栗潛海戰將成立授旗 借重專業清除海洋垃圾
苗栗縣政府環保局執行清除海底、海漂垃圾的海洋環保工作，今天上午在苗栗縣救難協會授旗成立「潛海戰將」團隊，希望借重協會人員的潛水專業及志工服務精神，平日在潛水、水上救生訓練時協助清除苗栗縣沿海漂浮的寶特瓶等海漂垃圾，還有近海海底的廢棄網具、瓶罐等，一起加入海洋保育的行列。
苗栗縣長徐耀昌、環保局長陳華盛主持授旗儀式，徐耀昌強調苗栗縣海岸線長達50多公里，擁有非常豐富的海洋資源與景觀，幾個漁港和海灘，更是鄉親全家一同遊憩、共享親子之樂的好去處，縣府近年推廣慢魚海岸認證，盼建立與海洋共生共榮的理念，進而帶動苗栗漁業觀光及海岸線旅遊，平日在海洋環境維護上，有賴環保單位及更多民間團體投入，大家攜手維護海洋環境。
苗栗縣救難協會3年多來經常在訓練時協助清除海底及水漂垃圾，上午的授旗儀式展示潛水及水上救生各項裝備，同時播放成果影片，徐耀會並頒發8萬元獎勵金，感謝他們的努力和奉獻，同時向鄉親宣導海洋保護的重要性。
陳華盛指出，藉由潛海戰將的成立，期盼協助縣內海域的海底垃圾清除工作，未來也將結合縣內相關活動，加強宣導海洋垃圾的對生態環境所造成的衝擊和影響，讓大小朋友進一步瞭解海洋保護的知識，並落實在日常生活中。
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