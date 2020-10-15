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桃園航空城公司連年虧損 民代狂砍明年預算近3千萬元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市議員游吾和（右）也不滿批評航空城公司連年虧損，要求航空城公司董事長李憲明（左）與總經理許又銘（中）說明。記者張裕珍／翻攝
市議員游吾和（右）也不滿批評航空城公司連年虧損，要求航空城公司董事長李憲明（左）與總經理許又銘（中）說明。記者張裕珍／翻攝

桃園航空城公司成立10年，屢被民代批評沒事做，連年虧損還酬庸養「肥貓」，今天議會審查預算依舊成為箭靶，在野議員舒翠玲、牛煦庭、徐其萬等人都質疑航空城公司毫無功能，「花錢不會心虛嗎？」民進黨議員游吾和也認為持續虧損不停，議會也受不了。經藍綠動議、表決折衝多時，最後大砍土地融資利息2500萬元，並擱置用人費、辦公廳舍租金多筆預算。

桃園航空城公司明年度營業收入「北區綜合展示館」租金229萬元，引來國民黨議員黃婉如率先發難，認為當初風光開幕，曾幾何時出租淪為貨運公司停車場？由於該間場館位於航空城計畫區段徵收範圍內，拆遷補償收入將進帳1.39億元，舒翠玲認為航空城公司虧損擴大，公司本身毫無生產力，單靠處分財產列為收入，試圖減輕虧損，令人無法接受，主張刪減7名職員與9名主管的的用人費用。

「航空城公司業務就是不停疊床架屋、多頭馬車！」舒翠玲更不客氣地說，桃園另有亞矽創新專案辦公室，航空城公司也投注人力協助，宛如孫悟空把戲變出一個單位「裡面養一堆人，卻只做同一件事」，裡面養的肥貓、冗員眾多，航空城公司預算她完全給不下去。

游吾和也認為，監督是議會職責，航空城公司長期受議會質疑虧損，「一直虧損，議會也受不了」，航空城公司不該用賣財產來填補，要求航空城公司妥善說明後續營運方向與計畫。

航空城公司總經理許又銘說，航空城計畫內優先產專區明年拆遷，公司將擬定實質招商計畫，招商是公司的主要收入來源，目前已與8家公司簽訂合作備忘錄，未來亞洲矽谷創新大樓興建完成後，租金收入也是收入之一；至於與亞洲矽谷創新專案辦公室的分工，該辦公室負責全桃園亞洲矽谷計畫的規畫，並與國發會對接，航空城公司協助招商說明，並主導新大樓的規畫設計與招商工作。

不過，許又銘說明仍讓舒翠玲無法接受，她再緊咬航空城公司虧損連連、坐領乾薪，今年到明年虧損預估2億元，「可以讓很多中低收入戶吃飯、很多小朋友營養午餐免錢」，繼續主張刪減高階主管用人費用250萬元，議員蔡永芳認為高階主管各有專業背景，也沒有增加用人，改動議擱置，由於在場藍綠人數打平，刪不成最後擱置。

市議員牛煦庭同樣認為航空城公司成立毫無必要性，他強調，還沒有要航空城公司真的做事，就編滿了2名副總，應該自我凍結，才是為桃園市民打算，舉果菜公司「小本經營才是典範」，並強調最正確方式應先徵收、整地再成立公司，為何桃園卻是反其道而行。

市議員徐其萬也不滿航空城公司虧損養那麼多職員，又還要年花470萬元租金到中壢租用辦公廳舍，為什麼不到大家都在的航空城聯合服務中心辦公？舒翠玲也直言「航空城公司有那麼尊貴嗎？」為何非得要租用辦公廳舍，「太討債了，不該浪費民脂民膏」，經動議擱置該筆470萬元租金預算通過。

桃園航空城公司預算遭擱置、刪除不少，最後討論到舉債借款興建亞矽創新研發中心案時，明年將向銀行借款5億元，市府主計處長林世杰解釋，資金運用也算在預算審查範圍，最後經藍營市議員徐玉樹主導刪除該案借款利息2500萬元，藍營展現人數優勢刪除成功，綠營議員保留發言權拚敗部復活。

市議員舒翠玲（左）批評航空城公司連年虧損，主張刪除多筆預算。記者張裕珍／翻攝
市議員舒翠玲（左）批評航空城公司連年虧損，主張刪除多筆預算。記者張裕珍／翻攝

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