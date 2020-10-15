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學錄抖音、辦攝影展 銀髮族趣味課程重拾長輩生命動力

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
邱雅達(左)與陳冠佑(右)成立第三人生科技有限公司，開設趣味課程使長輩重拾生命動力。記者高宇震／攝影
邱雅達(左)與陳冠佑(右)成立第三人生科技有限公司，開設趣味課程使長輩重拾生命動力。記者高宇震／攝影

邱雅達與陳冠佑深耕臺灣銀髮服務多年，在桃園市政府社會企業中心培育及輔導下，2018年成立社會企業「第三人生科技有限公司」，開設手機課，教長輩製作LINE貼圖、拍抖音，戶外攝影課還為長輩辦攝影展，以更年輕化的課程，使長輩重拾生命動力。

共同創辦人邱雅達與父親相差54歲，他人生的起點也是父親邁入衰老的起點，從小目睹了父親衰老的過程，發現衰老並不可怕，可怕的是不知道如何與衰老和平相處。他表示，長輩開始面臨需要長照資源的時候往往已經失去了生活目標與意義，因此希望能從前端老化預防做起，延緩老化外並進一步「賦能」，給予長者獲得成就感與社會參與的機會。

邱雅達指出，有別一般社區大學、長青學苑開設的銀髮族課程，以傳授知識為導向，第三人生科技公司開設許多趣味課程，包含手機課程，不只教用LINE傳訊息、貼圖，還教怎麼自製貼圖、錄抖音，攝影課帶著長輩走向戶外，除了單純上課，也讓長輩自行創造成就感，開創銀髮攝影師計畫，邀請長輩的攝影作品展出、躍上大螢幕，並架設「玩now旅拍」臉書粉絲專頁，把長輩們拍照的故事與心情跟大眾分享，短短一個月的時間，已突破1700人追蹤，未來更規畫開設全台首間攝影師、模特皆由銀髮族擔任的銀髮廣告行銷公司。

參與計畫的Kugima表示，「退休後時常感到徬徨，整天待在家，現在每週都會外出拍照，看到大家喜歡我的照片，很有成就感。」

邱雅達說，「當失去人生目標的那一刻我會告訴你，你老了。」第三人生科技公司今年還會陸續推出銀髮網紅培訓、銀髮樂活平台等新服務，目前也在桃園龜山每周開設不同的課程提供長輩參與。

第三人生科技有限公司開設手機、戶外攝影等趣味銀髮族課程。記者高宇震／攝影
第三人生科技有限公司開設手機、戶外攝影等趣味銀髮族課程。記者高宇震／攝影
第三人生科技有限公司開設手機、戶外攝影等趣味銀髮族課程。圖／青年局提供
第三人生科技有限公司開設手機、戶外攝影等趣味銀髮族課程。圖／青年局提供

攝影 貼圖 老化

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