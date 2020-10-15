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竹市建國公園改造完工 周六復古趴邀民重溫舊時榮景
歷經一年工程，新竹市建國公園改造計畫完成，將於本周六（17日）正式啟用，市府指出，17日下午4時至晚上8時將舉辦「建國公園復古趴」，由在地文青歌手黃建為、林少緯登台傳唱經典老歌，還有「復古搖擺舞團」及各式懷舊市集，民眾只要穿搭復古風，打卡就可獲得限量彈珠汽水。
城銷處長顏章聖指出，位於西門街的建國公園面積約1500平方公尺，是竹市舊城區珍貴的核心綠帶，又處信仰中心關帝廟、中央市場與新竹生活美學館旁，地形為三角形狀，是民眾口中的「三角公園」，也是在地人耳熟能詳、原夜市的所在地。
顏章聖說，為打造優質休憩空間與步行城市，市府爭取中央補助，投入共724萬元啟動建國公園改造計畫，敲除既有涼亭及花台，以原有大樹為核心，擴大生長樹穴與增加綠地，用紅磚為文化特色改善鋪面，另新增休憩座椅、紅磚抿石舞台、吧檯桌椅。此外，還將樹木重新疏理，透過修剪將光線引入，並增加68盞燈具改善公園陰暗問題。
歷經一年工程，建國公園將於本周六正式啟用，活動當天民眾只要「穿搭復古風」，現場打卡即可兌換限量彈珠汽水，另通過互動遊戲任務後，也可獲得古早味棉花糖。現場還提供免費「復古拍貼機」，讓民眾抓住永恆的回憶。
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