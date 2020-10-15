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竹縣打造首座綜合社會福利館 預計2022年啟用

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府爭取衛福部前瞻計畫補助，興建縣內首座綜合社會福利館，今天舉行開工動土典禮。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府爭取衛福部前瞻計畫補助，興建縣內首座綜合社會福利館，今天舉行開工動土典禮。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府爭取衛福部前瞻計畫補助，興建縣內首座綜合社會福利館，將整合社會服務資源，打造縣內指標性的一站式社會福利服務據點，規畫有公托、友善親子空間、社區活動中心、托育資源中心等，今天舉行開工動土典禮，預計明年底12月完工、2022年初啟用。

縣長楊文科表示，邁入高齡少子化社會，縣府積極營造友善育兒環境，推動社區公共托育家園、公設民營托嬰中心及非營利幼兒園等設施，減輕家長負擔，更爭取衛生福利部前瞻計畫「少子化友善育兒空間建設計畫」補助，興建首座綜合社會福利館，以實際行動，達成老中青幼全面照顧的目標，設計過程中也召開2次里民及公民參與會議，廣納在地意見。

社會處表示，此工程總經費2億1000萬元，獲中央核定補助8200萬元，縣府自籌1億2800萬元。規畫地下2層至地上6層，地下二層為公用停車場，1至6樓分別為公設民營托嬰中心、托育資源中心（親子夢想館）、兒童及青少年中心、竹北社會福利服務中心、北崙里社區活動中心及綜合會議室等，預計明年完工、2022年啟用。

社會處長李國祿說，綜合社福館將社會服務資源整合，打造縣內指標性的一站式社會福利服務據點，並結合社福館旁的竹北市衛生所，未來不僅是竹北市民可使用，全縣的親子、青少年及長輩都將受惠。

開工動土典禮由楊文科擔任祈福儀式主典者，除了縣府主辦單位社會處、工務處、承攬規畫設計及興建施工團隊外，竹北市長何淦銘及各級民意代表也共襄盛舉。

新竹縣政府爭取衛福部前瞻計畫補助，興建縣內首座綜合社會福利館，今天舉行開工動土典禮。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府爭取衛福部前瞻計畫補助，興建縣內首座綜合社會福利館，今天舉行開工動土典禮。記者陳斯穎／攝影

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