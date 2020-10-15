國定古蹟「進士第」修復 竹市府舉行上梁典禮

被列為國定古蹟、已有182年歷史的新竹市北門街老屋「進士第」因建物老舊有待修復，令文史工作者及老新竹人感慨不已。新竹市長林智堅今宣布，已爭取到文化部第一期5388萬元經費，預估全案將投入1.2億元修復雕刻、彩繪等，於明年12月完工，再次重現當年華麗大院落。

鄭用錫是台灣納入清朝版圖後第一位本籍台灣的進士，又稱「開台進士」、「開台黃甲」，後代仍保有他精緻住宅國定古蹟「進士第」，門額上掛「進士第」匾額，整座建物都有各類雕刻裝飾，即使經歷182年，門廳兩側磚刻花牆、門廳步口上的木刻圓雕獅座仍栩栩如生，建物內部也在修復過程中挖掘出磚雕之「卍」字牆面、門檻的精美石紋雕刻。

文化局指出，經歷百年的私有古蹟，後代子孫眾多，光邀集大家開會就很費工，取得多數人共識更是大工程，經不斷溝通，終於文化局於2016年委託專業團隊進行「國定古蹟進士第假設工程規畫設計、構件補充調查暨修正規畫設計書圖案」，2018年獲中央文化部補助5000多萬進行修復工程，全案預計2021年底完工。

文化局表示，進士第旁的兩棟市定古蹟春官第及吉利第，市府也會持續積極與所有權人及現住戶進行溝通協調，及早讓市府入內進行規畫設計及修復工程，以讓整個古蹟保存區得重現原有風華，成為竹市的重要亮點。

「進士第」前期規畫設計建築師薛琴說，國內知名古蹟如龍山寺等大都是清朝光緒年間建物，「進士第」則是清朝道光年間，修復過程意外發現，原來灰暗木雕、石雕都藏有彩繪，為了還原彩繪，他們用手術刀、棉花棒一點一滴清除，宛如對待藝術品，修復工藝複雜，只能花時間慢慢修復。