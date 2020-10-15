公費流感疫苗施打踴躍 桃園19日啟動配額調控

公費流感疫苗開打已10天，桃園市首週已接種逾20萬劑疫苗，為往年同期接種量2倍；市府衛生局今天宣布19日起開始配額調控措施，以偏鄉長者及幼兒優先，後續將視狀況調整。

桃園市政府衛生局今天發布新聞稿表示，109年度流感疫苗在10月5日開打，桃園市開打第一週已接種逾20萬劑疫苗，為往年同期接種量的2倍。

衛生局表示，為確保65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險族群得以接種疫苗，19日起偏鄉或醫療資源較缺乏地區的社區設站，將優先提供65歲以上長者及幼兒接種，其餘原訂公布的社區接種場次則暫緩辦理。

至於其他公費對象可前往衛生所及合約醫療院所接種，接種前務必先電話洽詢院所疫苗資訊及預約接種，以節省等待時間；配額調控措施後續將視疫苗到貨及民眾接種狀況機動調整。

9大類公費對象包含6個月以上嬰幼兒、國小至高中職（五專）學生、慢性病者、50歲以上成人、65歲以上老人、育有6個月內嬰兒的家長、醫護人員等。