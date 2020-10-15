竹市第一階段限水 林智堅召開水情應變會議

56年來首度無颱風入台，造成降雨減少，經濟部宣布新竹市水情提升為黃燈警示，14日起實施第一階段限水。市長林智堅今舉行水情應變會議，要求各局處因應整備，全面檢視現有省水設備、停止非必要供水，並加強宣導節水觀念，盼大家一起共度難關。

會議中，林智堅要求工務處密切注意水情變化，各局處須積極執行開源、節水措施，並加強透過臉書、LINE、民政系統等平台宣導節水資訊。日前因應旱災整備，公園及學校等地已更換過省水水龍頭，公務機關應再做全面檢視，做更有效的省水方法。

此外，為避免不必要的浪費，林智堅也要求各單位機關及所屬學校停止噴水池、澆灌、洗公務車、沖洗外牆，及清洗街道水溝等非必要的供水。並請消防局整備運水車，必要時執行支援送水作業。

除了民生問題，林智堅指示產發處與農委會保持密切聯繫，隨時注意休耕、停灌措施，並第一時間向農民宣達，保障權益，相關補助措施也需準備。

工務處指出，因應水情困難、強化備援措施，盤點每天可提供約1萬噸的水資中心放流水，供公共工程抑制揚塵及沖洗工區，也開放民眾免費取用；另為預防旱災，已規畫設置210口備用水井及13口抗旱水井，每天可供水量約5萬1400噸及約2萬6900噸。