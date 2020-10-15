尼泊爾震災重建成果展 見證台灣國際人道關懷

2015年尼泊爾大地震造成重大傷亡，台灣政府與民間紛紛投入人力與募集物資協助救援與重建。台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）這周在外交部展出「伴「尼」同行：尼泊爾災後重建」成果展，重現當年的影像記錄，聯新文教基金會應邀參展，見證台灣人道關懷與國際醫療外交。

台灣協助尼泊爾災後重建，包括聯新文教基金會在內的5個非政府組織NGO，分別於尼國9個地區展開10項災後重建，推動社區發展、醫療衛生、教育學習、糧食安全、緊急救援等，幫助尼泊爾人民重建家園。

聯新尼泊爾期望醫療中心院長，也是聯新國際醫院副院長許詩典，回憶當年在斷垣殘壁的瓦礫堆旁幫民眾包紮傷口，進行醫療照護。他說，「聯新尼泊爾期望醫療中心」是台灣唯一在尼泊爾常設的醫療中心，在大地震後1小時即與當地取得聯繫；地震後2周內就迅速組義診團。許詩典帶隊前往尼泊爾災區，結合桃園市政府救災資源，帶著醫療相關藥品、耗材與募集的6噸重物資，以及台灣民眾滿滿的祈福心意。

許詩典說，所到之處，大樓東倒西歪，水泥屋攔腰倒塌，土牆磚砌的房舍更是慘不忍睹，甚至許多村莊幾乎是滅村的狀態；災民的狀況多是外傷、骨折、休克，而且無家可歸。

許詩典表示，「天災無情，更深刻感受人世的無常、生命的無價。」即使災後重建已告一段落，聯新尼泊爾期望醫療中心仍持續提供醫療、衛生、生活各方面協助，甚至徒步走入偏遠山區，帶著紙、筆、聽診器、血壓計及簡便的醫藥衛材，擴大義診服務的廣度與深度。