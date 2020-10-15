網路廣告「農地變建地100%通過」 消保官：勒令下架
地方政府配合經濟部工業局推動的特定工廠輔導登記案，引發代辦業激烈競爭，新竹縣政府近期接獲民眾投訴，臉書出現以豐富人脈資源服務「100%過件率」讓你「農地工廠就地合法化」、「農地變建地」的廣告，消保官靳邦忠表示，此廣告有誇大不實之嫌，業者到案後坦承廣告內容太誇張，同意立即通知員工下架廣告，並已在昨天將臉書所有相關資料刪除。
靳邦忠表示，民眾投訴自9月12日起，臉書上常跳出一則標榜配合「小英政府新政策，這次玩真的」、「給你機會合法化」以豐富人脈資源服務「100%過件率」讓你「農地工廠就地合法化」、「農地變建地」的廣告，且在廣告單上直接印製小英總統頭像來背書，甚至以100%過件率來引誘消費者，與主管機關研商相關政策法令後，認為所述內容涉誇大不實，有影響代辦業市場競爭之虞。
廖姓業者到縣府陳述意見，表示原先在台中從事記帳士20多年，因看到政府去年通過修法，未登記工廠至2022年3月前，在符合一定條件下，除了原「臨時工廠」登記可申請轉換為「特定工廠」登記，其他未登記工廠可申請納管，後續並輔導用地變更，認為有利可圖，剛好朋友在新竹橫山鄉開設廣告公司，才與朋友合作到新竹來經營業務。
農業處指出，農地變更成特定目的事業用地或丁種建築用地，農委會針對回饋金、審查機制等細節都沒有確定，此類案件要經過嚴謹的審查程序才可變更成相關用地。
產發處也强調，未登記工廠須為既有工廠、低污染行業及限制區域外才符合申請納管條件，後續完成改善計畫，才可申請特定工廠登記，以「農地工廠就地合法化」、「100%過件率」用詞，顯有引人誤認的疑慮。
靳邦忠說，此廣告對於農地變更政策，涉有誇大不實之嫌，為保護消費者權益，已當場告知業者必須立即下架修正，否則依公平法可開罰5萬至2500萬，業者也同意通知員工下架廣告，並在昨天已將臉書所有資料刪除。
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