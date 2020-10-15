北埔灶下生活節廚藝大賽 邀請食神競技

新竹縣北埔鄉五指山有全國最大、歷史最久遠的灶君廚神，地方為了推廣敬天惜福的精神，在客委會特別支持下於17及18日將舉辦「灶下生活節」，周六活動更將舉行廚藝大賽，五指山觀光發展協會表示歡迎民眾試試身手，現場也會提供免費小食及導覽活動。

五指山觀光發展協會說，在地擁有開山百年的客家聚落生活與飲食文化為自然與人文脈絡，以此為基礎舉辦的「灶神盃」不同於僅講求廚藝競技的比賽，擁有生活、文化與人地物景的融入， 灶神不僅是家神，也是推廣美食與文化的廚神。

灶神掌管著全家三餐的饑飽和安康福祿壽，灶火旺是日子旺、家業旺的兆頭，灶台是一家的「管事」。五指山擁有全台唯一主奉灶神百多年歷史的「灶君堂」，象徵著家庭幸福平安、在地傳承薪火，更是彰顯了客家精神，傳承團結、敬天惜福、永續創新源源不絕。

主辦單位表示，此次活動邀請名廚溫國智現場秀廚藝，以在地知名的「膨風茶」做客家素泡飯；另邀知名美食節目主持人等擔任評審；灶神盃全國廚藝大賽」決賽則是以2人組隊合作方式競藝，比賽內容將以在地食材呈現客家創意蔬食料理，傳達客家團結精神，大賽也會邀請活動當年度有卓越表現的大廚來表演交流，希望將台灣唯一的灶神盃打造成餐飲界年度特色賽事，也成為新竹縣五指山年度代表活動。

17日舉行決賽當天現場還有免費小食與免費午餐享用、懷舊與創新的各式灶展示、小農攤商、導覽活動與有獎徵答，適合全家大小一起來體驗；18日則有登山、文化導覽活動，參加者免費還可以獲得紀念獎品。