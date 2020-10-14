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苗栗縣百歲人瑞今年115位 縣府展開慰訪

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
108歲的陳蕭曲妹女士(中)是苗栗縣最年長的人瑞，苗栗縣長徐耀昌上午前往慰訪。圖／苗栗縣政府提供
108歲的陳蕭曲妹女士(中)是苗栗縣最年長的人瑞，苗栗縣長徐耀昌上午前往慰訪。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣徐耀昌今天上午慰訪竹南鎮3位百歲人瑞，其中108歲的陳蕭曲妹是全縣最年長的人瑞，她的身體硬朗 ，平常喜歡跟家人、鄰居聊天，得知縣長要來訪，一大早就起床等候；今年苗栗縣共有115位百歲人瑞，比去年增加10位，徐耀昌在重陽節前夕展開慰訪，致贈每位人瑞敬老禮金1萬元、賀壽禮盒，並轉贈衛福部金鎖片，藉以表達對人瑞的關懷與祝福。

徐耀昌上午由竹南鎮長方進興等地方人士陪同，先後慰訪竹南鎮劉正芳、陳蕭曲妹、朱阿清3位百歲人瑞，今年剛滿百歲的劉正芳女士原是日本人，東京女子學校畢業，與在日本與留學的丈夫結婚，1945年來到台灣，育有3男2女，她目前與次子住在竹南鎮大厝里，精通國、台、日語，平時喜歡看書、聊天，飲食正常，不挑食。

108歲的陳蕭曲妹女士是苗栗縣最年長的人瑞，身體健朗且生活自理，生活作息正常，今天得知縣長要來探望她，一大早就起床等候，看到徐耀昌來訪，她說「很高興」；101歲的朱阿清女士育有3子3女，目前與3子住一起，個性開朗，耳聰目明，每天固定由看護陪同外出散步，她不看電視，喜歡與人聊天，記憶力很好，陳年往事都記得清清楚楚，徐縣長到場時，她還親切地招呼大家就坐。

徐耀昌除致贈敬老禮金、賀壽禮盒，並轉贈衛福部的金鎖片，祝福他們身體健康、福壽綿長；此外，今年縣府也致贈80歲長輩重陽敬老U型按摩枕、結婚滿60年鑽石婚夫妻每對禮金3200元，同時辦理長青楷模、敬老楷模及鑽石婚表揚活動，藉此發揚敬老、尊老美德。

101歲的朱阿清女士(中)耳聰目明，每天固定由看護陪同外出散步，徐耀昌縣長前來慰訪，她還親切地招呼大家就坐。圖／苗栗縣政府提供
101歲的朱阿清女士(中)耳聰目明，每天固定由看護陪同外出散步，徐耀昌縣長前來慰訪，她還親切地招呼大家就坐。圖／苗栗縣政府提供
今年剛滿百歲的劉正芳女士(中)與到日本留學的丈夫結婚，1945年來到台灣，她精通國、台、日語，平時喜歡看書、聊天。圖／苗栗縣政府提供
今年剛滿百歲的劉正芳女士(中)與到日本留學的丈夫結婚，1945年來到台灣，她精通國、台、日語，平時喜歡看書、聊天。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 苗栗縣 人瑞

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