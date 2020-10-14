苗栗縣百歲人瑞今年115位 縣府展開慰訪

苗栗縣長徐耀昌今天上午慰訪竹南鎮3位百歲人瑞，其中108歲的陳蕭曲妹是全縣最年長的人瑞，她的身體硬朗 ，平常喜歡跟家人、鄰居聊天，得知縣長要來訪，一大早就起床等候；今年苗栗縣共有115位百歲人瑞，比去年增加10位，徐耀昌在重陽節前夕展開慰訪，致贈每位人瑞敬老禮金1萬元、賀壽禮盒，並轉贈衛福部金鎖片，藉以表達對人瑞的關懷與祝福。

徐耀昌上午由竹南鎮長方進興等地方人士陪同，先後慰訪竹南鎮劉正芳、陳蕭曲妹、朱阿清3位百歲人瑞，今年剛滿百歲的劉正芳女士原是日本人，東京女子學校畢業，與在日本與留學的丈夫結婚，1945年來到台灣，育有3男2女，她目前與次子住在竹南鎮大厝里，精通國、台、日語，平時喜歡看書、聊天，飲食正常，不挑食。

108歲的陳蕭曲妹女士是苗栗縣最年長的人瑞，身體健朗且生活自理，生活作息正常，今天得知縣長要來探望她，一大早就起床等候，看到徐耀昌來訪，她說「很高興」；101歲的朱阿清女士育有3子3女，目前與3子住一起，個性開朗，耳聰目明，每天固定由看護陪同外出散步，她不看電視，喜歡與人聊天，記憶力很好，陳年往事都記得清清楚楚，徐縣長到場時，她還親切地招呼大家就坐。