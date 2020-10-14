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教育部推動閱讀教育 全國閱讀磐石獎桃園5校6師獲獎
教育部為鼓勵各校推動閱讀、建立閱讀制度，辦理全國閱讀磐石獎，今天在桃園市中壢南方莊園舉行頒獎典禮。桃園市獲磐石學校的包括光明國中、楊梅國中、石門國小、內定國小及文化國小5隊；獲閱讀推手的有龍潭國中黃秋琴、武漢國中張碧純、潛龍國小陳淑怡、建德國小郭靜如、中原國小陳玫君及內壢國中楊秀嬌6名教師獲獎。
其中，光明國中「點亮閱讀之光，明創寰宇之門」教案，分為曦光、曙光、天光等三道光的階段性任務，先以晨讀、閱讀課程、圖書館活動，引起學生閱讀興趣，接著透過每周不同主題的書展，融入環境、生命教育、性平、人權議題的深入閱讀，最後展現閱讀成果，盼藉由閱讀整體提升學生會考成績，並邀請家長一同加入閱讀的行列，舉辦親職閱讀日，或於聯絡簿上增加親子閱讀互動欄位，創造閱讀環境，讓閱讀習慣跟著孩子一輩子。
楊梅國中發展數位閱讀，「閱讀飛楊 梅思情意」教案，建置情境閱讀教學APP，內建中、英、客語發音及文字說明，學生能拿著平板走訪校園各處「走讀」，了解校園內特色建築、植物生態，另外，與中央大學趣創者國際實驗教育合作，讓學生走訪小學為小學生說故事、與共同聊書，達到「共讀共好」的效果。
龍潭國中教師黃秋琴以「我帶著全校去閱讀旅行 導遊篇」教案獲獎，她說，教案根據圖書資訊利用教育課程綱要內的「圖書館利用、閱讀、資訊等素養，及「走讀」四大主軸，並依閱讀能力分級，製作「閱讀課程地圖」，系統性規畫閱讀方向，讓學生能一步步、自主探索閱讀的世界。
黃秋琴也說，閱讀教育裡包含教導學生理解策略，除近年持續提升校內整體學業成績，透過閱讀能安頓內在，有助於學生靜下心面對成長的變化，完成自我的生命課題。
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