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桃園觀音萬聖南瓜節 17日歡樂登場
桃園觀音萬聖南瓜節今年邁入第3屆，結合觀音區特色農產南瓜搭配西洋萬聖節慶，將於17日起至11月1日在蓮花園休閒農業區登場。為期半個月活動將接連推出南瓜萬聖宴、南瓜雕刻彩繪、鬼怪糖果DIY、香氛蠟燭DIY、百鬼出遊、試膽鬼屋、化妝舞會大賽，好玩好拍又好吃，市府副秘書長邱俊銘今天變裝宣傳，歡迎親子屆時共遊體驗。
桃園觀音萬聖南瓜節17日開幕活動，將邀YOYO家族的西瓜哥哥、天竺鼠姐姐演出，主辦單位也將在南瓜節活動期間的每個周末推出各樣親子活動，希望遊客都能吸家帶眷前來，會場也會打造多處網美必拍景點，希望大家都能留下難忘的萬聖節回憶。
蓮花園休閒農業區內的各家休閒農場也摩拳擦掌，設計各項親子農事體驗，如挖地瓜、秋葵採摘、製作洛神花蜜餞與千人焢窯等活動，讓遊客一嘗道地的農產料理。
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