桃園航空城計畫 11月9日公告土地區段徵收

台灣史上最大徵收案桃園航空城計畫推進，副市長李憲明今天宣布，將於11月9日正式公告區段徵收，邁入實質開發階段，自公告日起不得分割、移轉與增建等。此區段徵收案地主達1萬6700人，由於地方仍有反彈聲浪，不滿評點與補償價格低，市府強調持續與地方溝通，民眾對徵收處分或補償價額有意見，可在公告日後提出異議申請。

市府地政局長陳錫禎說，桃園航空城計畫土地區段徵收公告期間為今年11月9日至12月9日為期30日，公告日起即停止移轉等作業，也不得在該土地上為建築改良物上新建、增建、改建等。預計本月下旬寄發徵收公告等資料與相關權益說明給權益關係人，對象涵蓋機場園區一期蛋黃區約8300人、附近地區第一期蛋白區約8400人。

至於補償方式有3種，分為現金補償、申請發給抵價地以及部分領取現金補償、部分申請發給抵價地，市府將於30天公告期間受理申領抵價地，若民眾不想配地，則可選擇領取現金補償，市府將於公告期滿後15日內，也就是12月23日前發放地價補償費。

地政局依以往桃園市區段徵收案情形推估，領現金補償約為1到2%左右，包含機場園區與附近地區2區預估將發放40到60億元左右，由於金額龐大，地政局規畫12月15日至18日在航空城聯合服務中心與銀行合作辦理集中發價作業，民眾可直接領取支票。

由於航空城區段徵收案，地方仍存有反彈意見，市府地政局強調，目前執行地上物協議價購及複估作業，都持續與地方溝通，並調整祭出10大補償方案等，都是希望區段徵收案能順利進行，區段徵收公告後，權利關係人若對徵收補償價額有意見可提出。

市府地政局指出，民眾可自公告期間屆滿次日起30日內以紙本提出異議，市府受理後將查明處理，並以書面通知查處情形，如果對於查處結果仍表不服，市府將提請地價評議委員會復議，若不服復議結果，民眾可循行政救濟途徑，向內政部提請訴願。

市府指出，配合「先建後遷」安置原則，預計明年4月辦理優先搬遷區作業，同年10月完成地上物搬遷，2024年10月完成安置及全區地上物搬遷，2027年底完成全區公共工程施工後辦理土地點交。