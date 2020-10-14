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影／台南超市買人蔘雞湯中藥包竟長蟲！老闆回「退錢就好」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
消費者在網路出示購買的產品。圖／翻攝自爆料公社
消費者在網路出示購買的產品。圖／翻攝自爆料公社

人蔘雞湯中藥包竟被「加料」！有超市購買返家烹煮，赫然發現滿滿都是蟲，經向店家反映，老闆竟淡定向店員轉知「退錢就好」，當事人氣憤不已轉po網討公道。台南市政府衛生局下午已派員趕往稽查，不排除開罰，籲請消費者注意產品包裝、外觀、製造日期。

名為「睡路編 」鄉民，今上午在網路「爆料公社」社團貼上「購入人蔘雞湯的中藥包，補包裡頭居然被加料?!網友【滿滿的蛋白質啊】。」他說稱，心血來潮想燉一鍋人蔘雞湯來喝喝，結果去了台南新市區某超市買雞肉，原想人蔘等中藥要去中藥房買的，但看到超市賣人蔘雞湯的中藥包就直接購買。

當事人說，回家肉放鍋裡開始煮，將中藥包放入鍋裡後，看一個頭皮發麻；竟整個都是蟲.；氣憤不已馬上裝袋拿去超市要個說法，結果員工打電話給老闆，老闆竟很淡定的說「 喔！有蟲，退錢給她就好.......」，讓他超傻眼，越想越想，他痛批，難道出來說一句抱歉很難？？態度真的很不ok餒。

台南新市某超市傳出消費者購得人蔘雞湯的中藥包內竟有蟲。記者謝進盛／攝影
台南新市某超市傳出消費者購得人蔘雞湯的中藥包內竟有蟲。記者謝進盛／攝影
出包的產品外觀，原因仍待進一步釐清。圖／翻攝自爆料公社
出包的產品外觀，原因仍待進一步釐清。圖／翻攝自爆料公社

中藥 衛生局 爆料公社

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