疫情當頭善心不減 廖志坤基金會發中港溪80學子獎學金

廖志坤基金會是為紀念聯合報已故記者廖志坤設立，他於民國85年到苗栗縣南庄鄉採訪途中車禍殉職，他的親人設立基金會，提供獎學金給中港溪地區低收入戶學子，基金會昨天審查通過發放80人，將發出63萬元獎學金。

昨天審查會由基金會董事長苗栗縣長徐耀昌主持，南庄鄉長羅春蓮，及高中、國中校長參與，審議通過80人，包括21名大學生、25名高中職生，每人各1萬元，34名國中生各5000元，值得一提是原來嚴格規定得獎者須符合低收入戶、操行甲及成績70分以上，4名大學，6名高中，3名國中學子因此受限，基金會捐助者王依凡希望能普及照顧這些學子，由她另案捐助，獲全體審查委員同意。

此外，今年新冠肺炎疫情當頭，但善心人士捐輸基金會仍踴躍，生意受到嚴重衝擊的昇恆昌免稅店來說，一直是最重量級的捐助者，昇恆昌總經理江建廷強調公益不落人後，再怎麼減省，學子的獎助不能少，其他捐助者還包括春天診所董事長何麗玲、趨勢民調總經理吳世昌等人。

另有捐助者則希望仿家扶捐助方式，提供2名高中及1名國中生，每月2000元，一年12月，此一捐助如受贈學生符合規定，且可持續，最後也決定請境內高中每校提1名學生審查選出，國中名額則授權南庄國中校長詹吉翔確認。