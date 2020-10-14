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人權惡跡的和平守衛者？中國、俄羅斯當選UN人權理事國

量販業者申請公園當臨時道路 居民反彈社區掛上白布條

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區因捷運綠線動工，有量販業者擔心出入口會交通壅塞，向養工處申請欲使用附近和盛公園作爲臨時道路，引起居民反彈並於社區掛起「反對破壞公園」白布條。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區因捷運綠線動工，有量販業者擔心出入口會交通壅塞，向養工處申請欲使用附近和盛公園作爲臨時道路，引起居民反彈並於社區掛起「反對破壞公園」白布條。記者陳夢茹／攝影

桃園市八德區因捷運綠線動工，導致車道縮減、停車格消失等，有量販業者擔心出入口會交通壅塞，向養工處申請欲使用和盛公園作爲臨時道路，引起居民反彈，甚至在社區掛起「反對破壞公園」白布條；養工處回應，經多方會勘已駁回該申請。

市議員呂林小鳳表示，量販業者希望使用和盛公園做為臨時道路，面對社區前的公園有可能被改為道路，周遭居民相當反對，甚至打電話找她投訴，她認為，量販業者明明旁邊還有一塊腹地，卻要犧牲居民可以休憩、放鬆的公園，非常沒道理。

呂林小鳳指出，養護工程處前幾天有派員到現場勘查，當天里長、里民等人一同向養工處陳情、表達不滿，不同意將公園讓給量販業者作為臨時道路。目前社區牆面上仍掛著「堅決反對破壞公園設置車道」，可顯現出民眾的怒火。

對此養工處表示，量販業者因擔心捷運施工導致道路限縮，介壽路將從四線道變成雙線道，恐會影響賣場人潮和車潮的流動，而量販業者雖然有一條貨運通道可使用，但位置需繞行並調整，因此才會提出申請。

養工處解釋，經現場跨局處會勘、統整當地里民意見後，已經駁回量販業者的申請，除了里民提出抗議外，在交通規畫上也有困難，若將公園切割，該地車流量不大恐無法設置交通號誌，居民在橫越道路時會有安全疑慮，種種因素駁回該申請。

桃園市八德區因捷運綠線動工，有量販業者擔心出入口會交通壅塞，向養工處申請欲使用附近和盛公園作爲臨時道路，引起居民反彈並於社區掛起「反對破壞公園」白布條。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區因捷運綠線動工，有量販業者擔心出入口會交通壅塞，向養工處申請欲使用附近和盛公園作爲臨時道路，引起居民反彈並於社區掛起「反對破壞公園」白布條。記者陳夢茹／攝影

捷運 車道 車潮

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