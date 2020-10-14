影／「護智咖啡廳」開張 失智長輩模擬充當一日店員

老年人口比率愈來愈高，失智人口也增加，苗栗縣長照中心為緩解照顧者壓力、打造失智照護服務，除了在縣內成立2處「失智共同照護中心」及5處據點，今天並與苗栗市大千綜合醫院合辦「長照給栗、照護千力」 宣導，邀失智症照顧者、患者一起參加紓壓音樂會，會場並布置成復古咖啡廳，還請失智老人充當服務生為來賓端上咖啡，此外也透過小短劇演出，希望強化民眾對失智症照顧者的重視。

苗栗縣長照中心指出，到今年8月底縣內65歲以上人口數9萬2158人，依衛福部的統計調查65歲以上每12人就有1名失智症患者，80歲以上5人中就有1名患者，因此落實社區在地照護，讓失智長輩與疾病共存不容忽視。

副縣長鄧桂菊、大千院長徐千剛等人參與宣導，在會場濃郁的咖啡香及懷舊的溫暖氛圍中，引導照顧者分享經驗及指導資源運用，希望民眾從不同角度感受面對失智症的照護問題，藉由不同照顧模式的分享，讓照顧者找到適合方法， 增加照顧技能並提升生活品質。

73歲劉老先生帶著患失智症的同齡妻子參加，小心地將一匙匙點心送入太太口中，真情流露，他說老伴患失智症已4、5年，病況愈來愈嚴重。

苗栗長照中心主任林采勲表示，為幫助照顧者減輕壓力，提供4項長照服務，包括照顧專業、交通接送、輔具無障礙環境改善、喘息服務，民眾如有需求可撥打1966專線，一通電話讓長照服務到家。