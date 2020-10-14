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影／「護智咖啡廳」開張 失智長輩模擬充當一日店員

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
參加宣導的失智症照顧者、患者在會場中放鬆心情品嘗點心。記者胡蓬生／攝影
參加宣導的失智症照顧者、患者在會場中放鬆心情品嘗點心。記者胡蓬生／攝影

老年人口比率愈來愈高，失智人口也增加，苗栗縣長照中心為緩解照顧者壓力、打造失智照護服務，除了在縣內成立2處「失智共同照護中心」及5處據點，今天並與苗栗市大千綜合醫院合辦「長照給栗、照護千力」 宣導，邀失智症照顧者、患者一起參加紓壓音樂會，會場並布置成復古咖啡廳，還請失智老人充當服務生為來賓端上咖啡，此外也透過小短劇演出，希望強化民眾對失智症照顧者的重視。

苗栗縣長照中心指出，到今年8月底縣內65歲以上人口數9萬2158人，依衛福部的統計調查65歲以上每12人就有1名失智症患者，80歲以上5人中就有1名患者，因此落實社區在地照護，讓失智長輩與疾病共存不容忽視。

副縣長鄧桂菊、大千院長徐千剛等人參與宣導，在會場濃郁的咖啡香及懷舊的溫暖氛圍中，引導照顧者分享經驗及指導資源運用，希望民眾從不同角度感受面對失智症的照護問題，藉由不同照顧模式的分享，讓照顧者找到適合方法， 增加照顧技能並提升生活品質。

73歲劉老先生帶著患失智症的同齡妻子參加，小心地將一匙匙點心送入太太口中，真情流露，他說老伴患失智症已4、5年，病況愈來愈嚴重。

苗栗長照中心主任林采勲表示，為幫助照顧者減輕壓力，提供4項長照服務，包括照顧專業、交通接送、輔具無障礙環境改善、喘息服務，民眾如有需求可撥打1966專線，一通電話讓長照服務到家。

大千慈善事業基金會也提供家庭照顧者支持性服務，包含照顧資源連結、情緒支持、照顧技巧、臨時替代服務等，有需要民眾可洽037-364322。

大千醫院「護智咖啡廳」會場模擬日本失智咖啡館，由失智長輩擔任一日店員，為副縣長鄧桂菊等貴賓送餐。記者胡蓬生／攝影
大千醫院「護智咖啡廳」會場模擬日本失智咖啡館，由失智長輩擔任一日店員，為副縣長鄧桂菊等貴賓送餐。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長照中心今天與大千醫院合辦「長照給栗、照護千力」 宣導，邀失智症照顧者、患者一起參加紓壓音樂會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長照中心今天與大千醫院合辦「長照給栗、照護千力」 宣導，邀失智症照顧者、患者一起參加紓壓音樂會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長照中心今天與大千醫院合辦「長照給栗、照護千力」 宣導，分享失智症照顧經驗及資源運用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長照中心今天與大千醫院合辦「長照給栗、照護千力」 宣導，分享失智症照顧經驗及資源運用。記者胡蓬生／攝影

失智症 長照 咖啡廳

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