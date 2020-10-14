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鼓勵活化休耕農地 八德公所於和強路打造2.1公頃小花海
桃園市八德區公所利用和強路上的休停耕農地，栽種景觀種子打造向日葵、黃波斯菊、百日草，面積2.1公頃的小花海，更於一旁設置大象情侣、風車、木鞋等裝置藝術，希望以此作為示範點，鼓勵農戶有效活化休耕農地。
先前有議員反映八德雖然有許多主要幹道，但都多缺乏吸引人的景點，為此八德區公所利用和強路臨近大湳交流道兩側停耕及休耕田，於8、9月撒下景觀種子，栽種花田景觀作為視覺亮點，現已全面開花。
現場花田中有向日葵、黃波斯菊、百日草，八德區公所農經課長周佩潤說，黃色波斯菊亮眼，向日葵有高度，搭配下可以展現出更多層次，至於百日草則是首次使用混色，形成吸晴的道路田園景觀。
八德區公所農經課長周佩潤指出，種植稻作的休耕地通常會在二期時撒下景觀種子，目前以和強路作為示範區，另外，榮興路也有休停耕農地自行種植景觀花草。
談及栽種花田，周佩潤表示，休耕地平時都有整理，打造花海較為容易，停耕地則較為困難，需要費心處理雜草問題，會較難呈現花海景象。
除了花田外，還設置了多個裝置藝術有象徵「泰愛你」的大象情侶、荷蘭主題風車與木鞋的造型綠雕裝置藝術，八德區長邱瑞朝提醒，民眾在行經和強路大湳交流道時可趁機賞花，不過該地為交通熱點，欣賞美景時不要忘了行車安全。
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