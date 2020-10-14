無颱風低水位 石門水庫清淤量達歷年平均2倍

今年是56年以來首見豐水期無颱風，北區水資源局今天表示，利用低水位加強清淤力道，截至10日，已清除260萬立方公尺水庫土砂，清淤量達歷年平均清淤量的2倍以上。

水利署北區水資源局表示，早年水庫清淤受限工法、監控技術及龐大經費等因素，每年清淤量只有約80萬到100萬立方公尺，對每年平均342萬立方公尺入流泥砂量而言，水庫呈現持續淤積狀況。

北水局表示，在95年「石門水庫及其集水區整治特別條例」公布實施後，陸續完成電廠壓力鋼管改造為排砂隧道及永久河道放水路改善等措施，使水庫增加每年117萬立方公尺水力排砂防淤能力，加上特別預算的挹注，水庫抽泥及陸挖清淤量各約有40萬立方公尺。

北水局指出，去年檢討水力排砂防淤僅能在颱洪期間作業，若利用水庫抽泥放淤至後池，再進行颱洪期間沖淤將有效提升水庫減淤成效。

北水局統計，截至10日，水庫抽泥量已達193萬立方公尺，再加上陸挖清淤，已使水庫年清淤量達260萬立方公尺，超過歷年執行量的2倍以上。

北水局說，截至去年底止，石門水庫容量測量顯示，水庫累計淤積量為1.06億立方公尺，約占設計庫容3.09億立方公尺的三分之一，針對水庫淤積，除了採跨單位進行集水區保育治理減少泥沙產出，對水庫蓄水範圍清淤則採取陸挖、抽泥及水力排砂等工法加強辦理。