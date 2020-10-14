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千萬整建直銷中心道路 新竹漁港再升級　

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府近年推動新竹漁人碼頭計畫，規畫進行新竹漁港直銷中心旁的堤後道路改善工程，於今天舉行開工典禮。圖／新竹市政府提供
新竹市府近年推動新竹漁人碼頭計畫，規畫進行新竹漁港直銷中心旁的堤後道路改善工程，於今天舉行開工典禮。圖／新竹市政府提供

新竹市府近年推動新竹漁人碼頭計畫，規畫進行新竹漁港直銷中心旁的堤後道路改善工程，於今天舉行開工典禮，由副市長沈慧虹主持祈福儀式。工程改良直銷中心旁道路3公尺深的底層，改善既有道路沉陷與凹洞情況，以保障漁民作業及通行安全，總經費1281萬元，預計今年12月底完工。

沈慧虹表示，這次工程是前瞻水環境計畫補助在新竹漁港直銷中心區域的環境改善工程，目標是整修直銷中心碼頭邊的道路，長度共134公尺。市府近年已完成改善漁港北側、西側合計800公尺的碼頭道路，預計在明年初可完成漁港南側512公尺、含括本工程134公尺的碼頭道路共計1446公尺，提供給漁民作業通行的安全空間。

產發處長張力可說，新竹漁港碼頭因為長期受到潮汐的沖刷，原先填築於碼頭後的粒料被海水攜離，造成碼頭後道路的凹陷與破洞，讓漁民作業不便。

本工程施工位置是漁港直銷中心旁的碼頭道路，改善道路沉陷及底層掏空問題，將道路底層3公尺深的沙土挖除後重新回填基材。施工區域為漁民通行作業頻繁碼頭，且緊鄰直銷中心，為攤商補貨、維護清運動線，施工期間為維持碼頭運作、降低施工造成之影響，將採分區分段方式進行施工及開放，請民眾配合依照引導指示路線通行。

漁人碼頭 新竹 漁民

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