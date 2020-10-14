重陽節將至 林智堅拜訪百歲人瑞張林寶聽「為善最樂」

重陽節即將到來，新竹市長林智堅今訪視剛滿百歲的人瑞張林寶，一同共享她最愛的披薩、蘋果派及814冰棒，還一起翻看相簿，林智堅也向張林寶請教養老秘訣，張林寶說，以前里民村落間無路可通行，她慷慨捐贈土地給村里舖設成西濱路180巷，「為善最樂」是健康幸福的最大秘訣。

市長林智堅表示，張林寶今年剛滿百歲，聲音很宏亮，她最喜歡吃冰、披薩，在家人、市府照顧下「生活很開心」，他今特別轉送總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片，市府也加碼6千元禮金、金箔畫。相較其他縣市，市府對年長者照顧更不遺餘力，包括60處共餐食堂、續發老人年金、發放重陽津貼2000元、推動8000名年長者免費健檢及免費全口假牙等。

張林寶說，她呷百二秘訣就是做善事，她除捐出土地讓政府舖設成西濱路180巷，以便大家通行，還曾捐贈萬元協助里民籌劃新建的王爺廟，祈願廟宇保祐村里繁榮昌盛。

張林寶說，已逝的丈夫年輕時體弱，過去都由她承擔家計，除了撒網捕魚、挖文蛤還要下田耕作，清晨3、4點挑扁擔步行至7公里外的竹蓮市場販售，拉拔8名子女長大。關於保持健康，張林寶說，她作息規律偶爾到菜園拔雜草、澆水，當運動，飲食上，每天還要來一支814冰棒，更喜歡吃披薩、麥當勞蘋果派、炸雞。