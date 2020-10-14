聽新聞
test
0:00 / 0:00
重陽節將至 林智堅拜訪百歲人瑞張林寶聽「為善最樂」
重陽節即將到來，新竹市長林智堅今訪視剛滿百歲的人瑞張林寶，一同共享她最愛的披薩、蘋果派及814冰棒，還一起翻看相簿，林智堅也向張林寶請教養老秘訣，張林寶說，以前里民村落間無路可通行，她慷慨捐贈土地給村里舖設成西濱路180巷，「為善最樂」是健康幸福的最大秘訣。
市長林智堅表示，張林寶今年剛滿百歲，聲音很宏亮，她最喜歡吃冰、披薩，在家人、市府照顧下「生活很開心」，他今特別轉送總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片，市府也加碼6千元禮金、金箔畫。相較其他縣市，市府對年長者照顧更不遺餘力，包括60處共餐食堂、續發老人年金、發放重陽津貼2000元、推動8000名年長者免費健檢及免費全口假牙等。
張林寶說，她呷百二秘訣就是做善事，她除捐出土地讓政府舖設成西濱路180巷，以便大家通行，還曾捐贈萬元協助里民籌劃新建的王爺廟，祈願廟宇保祐村里繁榮昌盛。
張林寶說，已逝的丈夫年輕時體弱，過去都由她承擔家計，除了撒網捕魚、挖文蛤還要下田耕作，清晨3、4點挑扁擔步行至7公里外的竹蓮市場販售，拉拔8名子女長大。關於保持健康，張林寶說，她作息規律偶爾到菜園拔雜草、澆水，當運動，飲食上，每天還要來一支814冰棒，更喜歡吃披薩、麥當勞蘋果派、炸雞。
社會處指出，竹市65歲以上長者已達5萬8121人，占全市人口12.9%，百歲人瑞共有65位，其中滿百26人、逾百39人，市府會積極辦理各項福利措施，協助家屬提供妥適照顧，讓年長者幸福養老。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言