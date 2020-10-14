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竹東文創藝術村經營不善 年底將終止租約還地台鐵

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
近期新竹縣政府文化局評估竹東文創藝術村營運狀況不佳，決定將提前與台鐵解約。記者陳斯穎／攝影
近期新竹縣政府文化局評估竹東文創藝術村營運狀況不佳，決定將提前與台鐵解約。記者陳斯穎／攝影

位於新竹縣竹東火車站東側的竹東文創藝術村，是從台鐵舊宿舍華麗轉身成為食藝文創空間，2017年底開幕，成為在地新景點，近年卻因漏水、硬體設施等問題，承租業者剩個位數，近期新竹縣政府文化局評估營運狀況不佳，決定將提前與台鐵解約，並朝向以不撤場、不搬遷的無縫接軌方式協助現有駐村藝術家。

新竹縣政府向台鐵承租舊宿舍區用地和房舍，佔地約6000多平方公尺，斥資9000多萬元改造成竹東文創藝術村，讓藝術家與原住民、客家工作坊進駐創業。至去年為止承租者還有10個，但先前委外經營的廠商在去年底合約結束後，便未再續約，且部分承租業者經營項目，也因不符合文創、藝術等主題，未再承租，導致園區內業者僅剩個位數。

文化局表示，去年底和台鐵第一次簽訂的租約到期時，因進駐業者請求與台鐵續約5年，期間為2020年1月1日承租至2024年12月31日，但在經過整體評估後，決定提前解約。

交旅處也指出，依據文化局目前自行維運管理竹東文創藝術村現況，以現有進駐店家繳納租金計算，每年租金收入約為53萬元，但卻必須支付台鐵局每年租金210萬516元，再加上每年維運費用約340萬元，租金收入及維運支出明顯不成正比、入不敷出。因此，今年12月31日與台鐵局租賃期滿後，將由文化局點還房地給台鐵局辦理後續營運管理。

文化局說，目前有意願留下的業者已初步獲台鐵同意，辦理招租規畫及公開招標作業，如於契約終止日前順利招租完成，現有店家可直接與新營運團隊洽談續留，或改租賃原民處的竹東動漫西側園區。

新竹縣政府向台鐵承租舊宿舍區用地和房舍，打造成竹東文創藝術村，讓藝術家與原住民、客家工作坊進駐創業。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府向台鐵承租舊宿舍區用地和房舍，打造成竹東文創藝術村，讓藝術家與原住民、客家工作坊進駐創業。記者陳斯穎／攝影

台鐵 文化局 文創

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