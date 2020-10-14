助青年多元展能 竹縣辦蓄勢待發show還可抽Switch

新竹縣為促進縣內4所科技大學與10所公私立高中職有更多「多元展能」機會，首度舉辦「蓄勢待發show」活動，10月17、31日早上10點將在竹北水圳森林公園登場，除了有熱音、熱舞、管樂等近30個社團表演，並設有青年創意職人的青創市集、勞動署分析職涯發展攤位，協助青年了解未來規畫。

縣長楊文科表示，為鼓勵各校社團青年學子激發創意，互相切磋，縣府青年事務中心提供一個「大平台」聯合展演機會，並將此次視覺主題訂為「接水管」，象徵縣內4所大學與高中社團橫向連接，集結成創意的洪流，歡迎鄉親前來，欣賞縣內青年的才華無限、青春活力的表演。

青年事務中心主任田永元表示，活動特別融入職涯發展議題，與勞動署「賈桃樂學習主題館」合作，協助青年學子分析職涯發展、宣導就業正確觀念及落實就業前的準備工作，並提供好禮給現場民眾抽獎，獎項包括Switch、Airpods、Apple TV、腳踏車、禮券等萬元好禮，每場活動前100名參加者，還可獲得由竹縣青年職人手作的「環保木工手機架」，精美實用又好看。

將參與表演的明星科大吉他社長林振翔說，他從國中開始參加吉他社，用音樂改變了容易自卑的心，很開心能有個展演機會，為了這次演出，社團成員從開學就開始認真練習準備，也期待和其他學校社團高手互相交流。

另外，此次活動還設有社團演出最佳人氣獎投票機制，參與民眾可至服務台掃描QR Code，投出最喜歡的表演社團，最高票的社團還可獲得1萬元禮金。