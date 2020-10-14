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中壢臨時後站今啟用 民眾即日起改新站乘車

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢臨時後站及跨站天橋今天正式啟用，即日起民眾改至舊後站旁新落成的車站乘車。記者高宇震／攝影
中壢臨時後站及跨站天橋今天正式啟用，即日起民眾改至舊後站旁新落成的車站乘車。記者高宇震／攝影

配合台鐵桃園段地下化與機場捷運延伸線A23站施工，台鐵中壢臨時後站及跨站天橋今天正式啟用，將使用到地下化工程完工。即日起民眾改至(新興路)舊後站旁的新落成車站乘車，經跨站天橋2樓進入月台；新落成的跨站天橋連接台鐵中壢站前後站，提供友善安全的行人動線，原本的地下穿越道同步封閉。

中壢臨時後站為三層樓結構，1樓為旅客售票區，2、3樓是辦公及機房用地，民眾購票後需經由跨站天橋2樓進入車站月台候車，為了方便攜帶大件行李及行動不便者，規劃無障礙電梯、無障礙坡道及親子廁所等設施；跨站天橋2樓是付費區，為旅客進出月台動線，3樓為非付費區，跨越鐵路，連通中壢車站前後站，取代原本的人行地下道，提供舒適便捷的旅運動線。市府交通局也配合規劃旅客臨停接送區、計程車排班區、YouBike站、公車轉乘區等轉運設施，方便旅客接駁轉乘。

交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦今天出席主持啟用典禮。交通部鐵道局說明，機場捷運延伸至中壢車站計畫的中正路橫渡線至A23站路段，將地下穿越既有中壢站，與未來地下化中壢站共站，施工期間為維持既有鐵路營運，以先建後拆方式遷移既有中壢後站。後續將原有的中壢後站及2座人行地下道封閉拆除，接續進行機場捷運A23站主體施工，及臺鐵臨時軌切換所需的軌道及月台工程。

林佳龍表示，交通建設對於包括桃園市的大台北首都圈非常重要，鄭文燦推動三心六線計畫，其中一心是中壢，中壢新站的啟用能加速推動鐵路地下化、捷運化、機場捷運的串聯，讓中壢成為南桃園的新核心，對整個都市縫合、城鄉均衡發展很重要。

鄭文燦說，中壢新站今天正式啟用是桃園鐵路建設的里程碑，包括鐵路地下化得以全面展開，北北桃可成為一個小時的首都生活圈，中壢三鐵共構的大車站也可以正式動工。

中壢臨時後站及跨站天橋今天正式啟用，即日起民眾改至舊後站旁新落成的車站乘車。記者高宇震／攝影
中壢臨時後站及跨站天橋今天正式啟用，即日起民眾改至舊後站旁新落成的車站乘車。記者高宇震／攝影
交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦今天出席啟用典禮。記者高宇震／攝影
交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦今天出席啟用典禮。記者高宇震／攝影

機場捷運 鄭文燦

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