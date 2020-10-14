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校園徵才16日清大登場 釋出逾萬職缺
由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與清華大學合作辦理，今年竹市第一場校園徵才活動「2020年清華career校園徵才博覽會」將於16日在清大旺宏館登場，計有66個攤位共襄盛舉，釋出逾萬個工作或工讀機會。
市長林智堅說，這次場活動是今年新竹第一場校園徵才，除提供好工作，更能與徵才廠商直接交流，一覽就業市場的趨勢與脈動，鼓勵全國應屆畢業生及待業民眾來參與，找到最適合自己奮鬥的職場舞台。
清大學務處說明，今年上半年大學春季校園徵才博覽會因受疫情影響停辦，伴隨國內疫情趨緩，企業徵才需求提高。往年科技業釋出職缺多為研發替代役或研發類別，本次活動參與廠商涵蓋半導體、軟體設計、系統設計，包含台積電、聯電、友達、聯發科、台灣美光皆開出職缺，職缺數量與類型更為多元。
除科技業如往年參與熱烈，知名金融企業、人資公司及文教服務企業也積極加入徵才，就是看準清大人才多元，要搶招科管、教育領域的新鮮人。例如玉山銀行釋出近兩百個職缺，104人力銀行、1111人力銀行也將網羅網站架設、後端工程師與客服專員等人才，還吸引到「極上教育」文教服務企業參與徵才。
勞工處提醒，民眾爭取工作機會之際，也別忘記留心自身安全與權益，聰明避免就業陷阱，公辦徵才活動就是一個安全的求職管道。邀請社會新鮮人和青年朋友把握本次徵才機會，踴躍參加。另外，若有任何勞動權益及職場安全相關之疑問，亦可於上班時間撥打勞工求職防騙專線(03)5353007或165反詐騙專線洽詢。
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