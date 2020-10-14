快訊

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園徵才16日清大登場 釋出逾萬職缺

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與清華大學合作辦理，今年竹市第一場校園徵才活動「2020年清華career校園徵才博覽會」將於16日在清大旺宏館登場。圖／新竹市政府提供
由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與清華大學合作辦理，今年竹市第一場校園徵才活動「2020年清華career校園徵才博覽會」將於16日在清大旺宏館登場。圖／新竹市政府提供

由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與清華大學合作辦理，今年竹市第一場校園徵才活動「2020年清華career校園徵才博覽會」將於16日在清大旺宏館登場，計有66個攤位共襄盛舉，釋出逾萬個工作或工讀機會。

市長林智堅說，這次場活動是今年新竹第一場校園徵才，除提供好工作，更能與徵才廠商直接交流，一覽就業市場的趨勢與脈動，鼓勵全國應屆畢業生及待業民眾來參與，找到最適合自己奮鬥的職場舞台。

清大學務處說明，今年上半年大學春季校園徵才博覽會因受疫情影響停辦，伴隨國內疫情趨緩，企業徵才需求提高。往年科技業釋出職缺多為研發替代役或研發類別，本次活動參與廠商涵蓋半導體、軟體設計、系統設計，包含台積電、聯電、友達、聯發科、台灣美光皆開出職缺，職缺數量與類型更為多元。

除科技業如往年參與熱烈，知名金融企業、人資公司及文教服務企業也積極加入徵才，就是看準清大人才多元，要搶招科管、教育領域的新鮮人。例如玉山銀行釋出近兩百個職缺，104人力銀行、1111人力銀行也將網羅網站架設、後端工程師與客服專員等人才，還吸引到「極上教育」文教服務企業參與徵才。

勞工處提醒，民眾爭取工作機會之際，也別忘記留心自身安全與權益，聰明避免就業陷阱，公辦徵才活動就是一個安全的求職管道。邀請社會新鮮人和青年朋友把握本次徵才機會，踴躍參加。另外，若有任何勞動權益及職場安全相關之疑問，亦可於上班時間撥打勞工求職防騙專線(03)5353007或165反詐騙專線洽詢。

往年校園徵才活動資料照。圖／新竹市政府提供
往年校園徵才活動資料照。圖／新竹市政府提供

清大 新鮮人

延伸閱讀

清大竹教空間合併第一步 竹師教育大樓動土

清大化工博士求職不順輕生 專家建議：適時向他人求助

大學瘋到桃園設校 藍議員憂圈地炒作

清大拾穗計畫擴大招生 110學年收75名特殊專長生

相關新聞

桃竹苗中啟動夜間減壓供水 盤查備用抗旱水井

水情吃緊，桃園、新竹、苗栗、台中地區今天起首次在10月實施夜間離峰時段減壓供水，水公司提醒管線末端或地勢較高地區民眾適度...

中壢臨時後站今啟用 民眾即日起改新站乘車

配合台鐵桃園段地下化與機場捷運延伸線A23站施工，台鐵中壢臨時後站及跨站天橋今天正式啟用，將使用到地下化工程完工。即日起...

校園徵才16日清大登場 釋出逾萬職缺

由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與清華大學合作辦理，今年竹市第一場校園徵才活動「2020年清華career校園...

5成長者喜愛種植物 居家護理師訪視並給予登革熱衛教

台灣確診本土登革熱者人數攀升，我國今年首例本土登革熱更在桃園現蹤，衛生福利部桃園醫院居家護理師在訪視個案時，發現許多老長...

新竹攻城獅主場熱身賽本周末開打 縣府貼心規畫接駁車

台灣新職籃聯盟P.League+首個賽季將在12月開打，而新竹攻城獅10月17日、18日先在主場新竹縣立體育館舉行熱身賽...

地方人士論桃園選情 不要迷信高知名度

2022年桃園市長選戰雖還有2年多，但隨著彭紹瑾公開表態參選，已點燃戰火。政壇人士分析，近來的桃園市長都有高學歷、年輕化...

彭紹瑾辭官 投入桃園市長選戰

公平會副主委彭紹瑾昨天宣布請辭，準備投入2022年桃園市長大選，希望爭取民進黨內初選提名。彭紹瑾是綠營首位公開表態角逐桃...

竹縣媒合14企業與社區 合作防災

新竹縣山坡地占全縣面積約87%，轄內77條土石流潛勢溪分布於9個鄉鎮內，共有30處自主防災社區，為提升社區防救災能量，縣...

苗縣53公頃部落 畫入農業發展區

苗栗縣永和山水庫上游水源水質保護區內，有南庄鄉、獅潭鄉10處、53公頃原住民部落，縣府考量原住民歷史及生活等條件，國土計...

大小bike騎港南 打卡換抵用券

新竹市府本周起連續兩個周末將辦理「2020大小bike騎港南」，有適合全年齡的單車導覽17公里海岸線、還有針對幼童推出的...

台灣設計展新竹獸惹議 總策展人在臉書致歉

2020台灣設計展的新竹獸成亮點，卻遭新竹獸前期概念原創郭奕臣指控說，總籌團隊不尊重原創者，將設計概念轉由其他團隊執行。...

老屋健檢願意重建者少 桃市議員：怕麻煩又擔心房價下跌

桃園市老屋健檢，截至去年底已有1985件申請耐震評估案，其中有約516件符合重建資格，需要進行重建補強結構，但願意補強、...

熱門新聞

北北基軌道四長會議五大共識曝光 基隆輕軌升級捷運

基隆捷運、汐東線整合後 初步路線規畫曝光

傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名字就開始賺錢？

鐵達尼逃難？宣傳旗如招魂旗？ 台南國慶焰火遊客傻眼

台鐵汐科站月台進出超恐怖 雙捷匯聚盼別複製通勤惡夢

台鐵火車續進基隆縱貫線起點免搬家 基隆捷運先到八堵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。